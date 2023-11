Morena pide ‘tiempos extra’ en Congreso para votar reducción de jornada laboral en diciembre

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, de Morena, informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) -integrada por todos los coordinadores parlamentarios- que convoque a un periodo extraordinario de sesiones este mes de diciembre, para discutir y votar la reforma constitucional que propone reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

El legislador indicó, en entrevista en San Lázaro, que además de este tema se tiene también pendiente en la agenda de la Comisión otra iniciativa de reforma, que propone cambiar de UMAs a salarios mínimos el pago de pensiones y jubilaciones, en un claro beneficio económico a los trabajadores.

Por eso dijo que propondrá “ampliar el periodo ordinario -que termina el 15 de diciembre- a través de un periodo extraordinario”.

Sobre la reforma al Apartado A del Artículo 123 de la Constitución para la reducción de la jornada laboral, el diputado Robledo explicó, una vez más, que el dictamen aprobado ya en la Comisión por todos los partidos -con excepción del voto en abstención del PAN- y turnado a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara desde abril pasado, será revisado y modificado, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Lo anterior con el fin de integrar las observaciones presentadas en los foros del parlamento abierto y las propuestas adicionales de los propios partidos.

Por eso, en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó a sus integrantes que recibió ya dicho dictamen que le fue devuelto por la Mesa Directiva, a petición de la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de “fortalecer su argumentación legislativa” y que “se reabra y se dictamine de nuevo” la iniciativa.

También les anunció que recibió de la Presidencia de la Mesa Directiva los resúmenes de las exposiciones y propuestas presentadas en el parlamento abierto.

Por lo anterior, pidió al pleno de la Comisión que le autorice una reunión inmediata, la semana próxima, con su Junta Directiva, para poder programar una nueva reunión del Pleno y planear la ruta para el procesamiento del dictamen.

De antemano, y apoyado por el también diputado morenista, Hamlet García, expuso que un dictamen no puede ser devuelto de esa manera, a menos que se haya votado en lo general y no se haya podido votar en lo particular en el Pleno.

Por eso, les propuso que se analice y se vote en la Comisión si se vuelve a enviar el mismo documento a la Mesa Directiva, con las reservas correspondientes de modificación por separado, o si se desecha y se hace uno nuevo.

El diputado García Almaguer anticipó su opinión y explicó que “el dictamen ya se votó y no se puede volver a votar, porque se estaría inaugurando una práctica incorrecta en el proceso legislativo”.

Sobre la iniciativa de reformas al Apartado B del mismo Artículo 123 constitucional, que propone cambiar de UMAs a salarios mínimos el pago de pensiones y jubilaciones, dictamen agendado en la reunión, Juan Ramiro Robledo pidió retirarlo del orden del día.

Argumentó que, aunque también es una reforma que se prevé será aprobada por consenso, a petición de la Secretaría de Hacienda, es necesario “hacer algunas corridas financieras”, debido a que esta iniciativa “tendrá un gran impacto en las finanzas públicas” no contempladas en el Presupuesto de Egresos del 2024.

La propuesta fue aceptada por los integrantes de la Comisión y se analizará en una siguiente reunión, con la condición de que ambos temas se resuelvan y se voten este mismo año, para evitar la percepción ciudadana de se les dan largas por cuestiones políticas y de partidos.