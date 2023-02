¿Olvidaste pagar tu tarjeta de crédito? Estos bancos te cobran más por atrasarte

Tener una tarjeta de crédito te puede brindar muchos beneficios… pero también puede provocarte ‘dolores de cabeza’. En caso de no pagar en la fecha que establece el banco, tus finanzas personales se pueden ver perjudicadas directamente.

Por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publicó las penalizaciones que cobran los bancos por pago tardío o falta de pago, con el objetivo de ayudar a los usuarios a evitar un endeudamiento por no pagar sus tarjetas de crédito.

¿Qué pasa si no pagas la tarjeta de crédito?

De acuerdo con BBVA, en caso de no cubrir el monto total en la fecha de pago, al siguiente mes, se incrementa tu deuda debido al cobro de un porcentaje de interés. Esto es en el caso de pagar la cantidad mínima, que es lo que se recomienda si algún mes no cuentas con todo el dinero.

Si no puedes pagar la cantidad mínima, el banco con el que tengas la tarjeta se comunicará contigo para recordarte hacer el pago; después de 72 horas que no se realice, el uso de la tarjeta quedará suspendido hasta que no se haga al menos el pago mínimo.

Si después de un mes no se ha realizado ningún abono, el banco realizaá llamadas de cobro a ti y a tus referencias y, posteriormente, se pasarán tus datos a despachos de cobranza.

No pagar tu tarjeta implica que haya un reporte negativo en Buró de Crédito, el cual afectará tu reputación financiera no solo frente al banco con el que tienes la deuda, sino ante cualquier banco o institución que consulte tu historial crediticio en caso de que en algún momento en el futuro solicites un crédito de cualquier tipo.

¿Qué bancos cobran más por no pagar a tiempo la tarjeta de crédito?

Según la Condusef, estos bancos cobran los siguientes montos como penalización por no pagar a tiempo las tarjetas de crédito:

Penalización por realizar pago tardío en la tarjeta de crédito

Invex: 650 pesos.

650 pesos. HSBC: 489 pesos.

489 pesos. Scotiabank: 418 pesos.

418 pesos. BBVA: 418 pesos.

418 pesos. Banorte: 400 pesos.

400 pesos. Citibanamex: 399 pesos.

399 pesos. Inbursa: 399 pesos.

399 pesos. Santander: 350 pesos.

350 pesos. Afirme: 420 pesos.

420 pesos. Banco del Bajío: 300 pesos.

300 pesos. Banregio: 300 pesos.

300 pesos. Bancoppel: 100 pesos.

Penalización por falta de pago en la tarjeta de crédito

Invex: 895 pesos.

895 pesos. HSBC: no aplica cobro.

no aplica cobro. Scotiabank: no aplica cobro.

no aplica cobro. BBVA: no aplica cobro.

no aplica cobro. Banorte: no aplica cobro.

no aplica cobro. Citibanamex: 399 pesos.

399 pesos. Inbursa: no aplica cobro.

no aplica cobro. Santander: 350 pesos.

350 pesos. Afirme: no aplica cobro.

no aplica cobro. Banco del Bajío: no aplica cobro.

no aplica cobro. Banregio: no aplica cobro.

no aplica cobro. Bancoppel: no aplica cobro.

Penalización por aclaraciones improcedentes en la tarjeta de crédito

Invex: no aplica cobro.

no aplica cobro. HSBC: 200 pesos.

200 pesos. Scotiabank: 200 pesos.

200 pesos. BBVA: no aplica cobro.

no aplica cobro. Banorte: 200 pesos.

200 pesos. Citibanamex: no aplica cobro.

no aplica cobro. Inbursa: no aplica cobro.

no aplica cobro. Santander: 200 pesos.

200 pesos. Afirme: 300 pesos.

300 pesos. Banco del Bajío: 300 pesos.

300 pesos. Banregio: 250 pesos.

250 pesos. Bancoppel: 50 pesos en ventanilla.

¿Cancelar mi tarjeta de crédito afecta mi historial crediticio?

Si una persona que decide cancelar su plástico solo cuenta con una tarjeta, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) solo podrán tomar los registros de las operaciones realizadas con ese mismo plástico y así determinar si el usuario es digno de un crédito.

Esto puede significar un problema a largo plazo, debido a que, al cancelar la tarjeta, se perjudica su historial porque no se puede reflejar su comportamiento financiero.

En un caso contrario, si la persona que cuenta con muchas tarjetas de crédito decide cancelar alguna, sería beneficioso, ya que se podría interpretar como que está buscando arreglar sus finanzas personales y no afectaría su capacidad de crédito, ya que se mantendría activo ante los registros de las SIC.

En estos casos se recomienda conservar la tarjeta con la que se lleva más tiempo, ya que será una mejor referencia crediticia.