Perfil: ¿Quién es Zhang Yiming, el ‘misterioso’ multimillonario chino creador de Tiktok?

A punto de cumplir 40 años, Zhang Yiming es uno de los empresarios jóvenes más exitosos del mundo. Creador de Tiktok, el hombre originario de China es comparado con Mark Zuckerberg, por su éxito, fortuna y por desarrollarse en el ámbito de la tecnología.

Zhang Yiming incursionó en 2012 con la empresa ByteDance, dedicada a la inteligencia artificial que actualmente está valuada en más de 75 mil millones de dólares.

De las aplicaciones que ha creado Yiming, TikTok es la más exitosa. Hace un par de años, en enero de 2021, la plataforma se ubicó entre las 10 redes sociales con más usuarios activos mensuales en todo el mundo.

De acuerdo con el sitio Statista, el número activo por mes de usuarios de TikTok, a finales de 2020, se ubicaba en 655.9 millones a nivel mundial y la tendencia ascendente se espera que siga en los próximos años.

Para finales de este año, se espera que la popular red social de videos cortos llegue a 834.4 millones de usuarios mensuales y que para 2025 alcance los 955.3 millones al mes.

Así ha sido la carrera de Zhang Yiming

Graduado de la ingeniería en software, aunque originalmente inició estudiando microelectrónica, en la Universidad de Nankia, comenzó con la creación de una startup de viajes y formó parte de Microsoft

Después llegó la creación de ByteDance, a través de la cual desarrolló aplicaciones como Toutiao, enfocada en noticias, y Douyin, la cual fue la precursora de TikTok.

Debido al éxito que ha tenido con su empresa, la revista Times lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Otros medios internacionales han señalado que uno de sus pasatiempos favoritos es leer biografías, además de resolver problemas de informática, afición que desarrolla desde que estudiaba la universidad.

No obstante, el dicho asegura que “nadie es profeta en su tierra” se cumple en esta ocasión. De acuerdo con un medio de China, el South China Morning Post, Yiming reconoce que no sabía cómo utilizar TikTok, por lo que no podía postear su primer video, hasta que sus empleados le ayudaron.

De lo poco que se sabe de su vida privada es que es soltero y vive en la capital de China, Beijing.