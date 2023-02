Elecciones en la era TikTok

En la última década y media las redes sociales irrumpieron en la arena electoral en diversas latitudes del mundo. Facebook fue un factor central en la elección de Barack Obama, en 2008; del Bronco, en Nuevo León, en 2015, y de Trump, en 2016. Y hay muchos otros ejemplos.

Creo que este año y en 2024 habrá que estar muy al pendiente del uso que partidos políticos, candidatas, candidatos y aspirantes a candidatos le den a TikTok, la plataforma que más ha crecido en los últimos dos años y que ofrece un canal primordial para comunicarse con electorados jóvenes de cara a las elecciones y procesos de selección.

Las encuestas revelan que TikTok es la red social que más ha crecido. Los sondeos de EL FINANCIERO a nivel nacional muestran que entre abril y julio de 2021 la proporción de usuarios de TikTok en el país promedió 26 por ciento. Para noviembre y diciembre de 2022, un año y medio después, la proporción de usuarios de Tik Tok ya se había duplicado, a 53 por ciento, más de la mitad de la población.

Esa es una de las razones por las que la clase política ha entrado a TikTok: ahí se puede alcanzar una cada vez mayor audiencia.

Sólo para comparar, Facebook cuenta con una mayor proporción de usuarios: arriba de 70 por ciento, en promedio, entre 2019 y 2022. Pero Facebook cada vez lo utilizan más las personas mayores de 50 años. Es una red social más amplia, pero ha envejecido.

Esa es otra razón por la que la clase política mexicana está entrando a TikTok: tiene una audiencia más juvenil. En noviembre y diciembre de 2022, las encuestas nacionales de EL FINANCIERO arrojaron que 82 por ciento de los jóvenes entre 18 y 30 años utilizan TikTok, mientras que solamente 22 por ciento de mayores de 50 años están en esa red social.

Sabiendo que el electorado joven es menos partidista y que suele estar más indeciso acerca de por quién votar (o si votar o no), TikTok no sólo es un canal apropiado para poder llegar a esa audiencia tan afín al formato de video con la música de moda; me atrevo a decir que TikTok no sólo es un canal para la comunicación política, sino que es el canal de hoy.

La más longeva plataforma de Instagram también atrae más a los jóvenes, pero ha crecido menos que TikTok: en 2019, 30 por ciento de personas entrevistadas, en promedio, decía utilizar Instagram; para 2021 era 33 por ciento y para 2022 era 39 por ciento. En tan sólo un año y medio, TikTok rebasó a Instagram y ya le lleva una amplia ventaja.

YouTube también es un potente canal de comunicación con una amplia audiencia, casi cercana a 70 por ciento de mexicanos que lo usa. Ahí la doctora Sheinbaum tuvo estos días una entrevista de 31 minutos con el youtuber Escorpión Dorado, logrando más de medio millon de vistas en su primer día, solamente en esa red social. Pero es factible que media hora de entrevista difícilmente compita con unos cuantos segundos bien comunicados en TikTok. Por su parte, Twitter apenas capta entre una cuarta y una tercera parte del electorado nacional, siendo la red social de menor alcance.

Al escribir ayer estas líneas entré al TikTok de Delfina Gómez, de Alejandra del Moral, de Manolo Jiménez, de Armando Guadiana... y todavía tienen relativamente pocos seguidores y likes. Si la métrica a seguir fuesen los likes, las candidatas mexiquenses suman casi 41 mil (la priista) y casi 22 mil (la morenista) al día de ayer por la tarde. Los coahuilenses suman 118 mil (el priista) y menos de 3 mil (el morenista).

Como comparativo, las corcholatas presidenciales, como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ya tienen likes que se cuentan por millones en TikTok: poco más de 18 millones en el caso del canciller y poco más de 11 millones en el caso de la jefa de Gobierno. Además, Ebrard tiene anclados tres breves videos en su feed que rondan los 9 millones de vistas cada uno, mientras que la jefa de Gobierno tiene un tiktok de 8 millones de vistas en el que habla de invitar a Bad Bunny al Zócalo.

Ricardo Monreal tiene una larga lista de tiktoks posteados, pero suma apenas un poco más de 50 mil likes. Al igual que en las encuestas, el senador va con rezago. Al buscar a Adán Augusto López me encontré varios videos, pero no una cuenta personal. O me lo negó el algoritmo, o al secretario le falta algo de ritmo en la red social. Pero no hay que desestimarle que va creciendo en las encuestas.

En fin, sirva este primer acercamiento a TikTok por medio de las encuestas para ir analizando y dar seguimiento con miras a las elecciones de este año y del siguiente.