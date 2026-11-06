Peso ‘rebota’ ante el dólar en el cierre de la semana: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este viernes 6 de noviembre.

El peso mexicano retoma las ganancias ante el dólar este viernes 6 de noviembre después del sorprendente recorte del Banco de México a la tasa de interés.

“Un factor de riesgo de presiones al alza para el tipo de cambio es el menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que bajó a un nuevo mínimo histórico de 225 puntos base”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Analistas de BBVA Research consideraron que reducir la tasa de interés en 25 puntos base fue una medida inoportuna por parte de la Junta de Gobierno del Banxico. “Habría sido prudente adoptar un enfoque conservador y esperar una coyuntura más favorable”.

Paulina Anciola e Iván Arias, analistas de Banamex, consideraron que no hay condiciones para tener una postura monetaria más acomodaticia ante el repunte de la inflación en México y una depreciación del tipo de cambio.

¿Cuánto gana el peso ante el dólar este viernes?

De acuerdo con Bloomberg, la apreciación es de 0.68 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.62 unidades, 13 centavos menos con respecto al cierre del jueves 5 de noviembre.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.05 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.01 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.87 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.11 por ciento.

Al igual que el peso mexicano, las monedas que más se aprecian ante el dólar son la rupia india con 0.59 por ciento; el dólar taiwanés con 0.32 por ciento; el shekel israelí con 0.27 por ciento, y el peso colombiano con 0.16 por ciento.

Con información de Ana Martínez y Bloomberg