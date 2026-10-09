Wall Street inicia con ganancias por impulso de tecnológicas:¿Cómo opera HOY?

Los principales índices, tanto nacionales como internacionales abrieron al alza, por la recuperación del sentimiento hacia las empresas tecnológicas, donde reportes aseguran que OpenAI podría registrar ventas en el año por 70 mil millones de dólares.

El Dow Jones reporta un aumento de 0.4 por ciento, alcanzando los 51 mil 438.36 puntos, mientras que el Nasdaq gana 0.56 por ciento tras su caída de la jornada pasada, situándose en las 27 mil 345.61 unidades, al igual que el S&P 500, con una recuperación de 0.31 por ciento, creciendo hasta los 7 mil 789.72 enteros.

“Anticipamos una sesión marcada por un mayor apetito por riesgo ante el optimismo sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente y una recuperación de las acciones de empresas tecnológicas. Fuentes cercanas al conflicto mencionaron que negociadores estadounidenses e iraníes se han mantenido en comunicación constantemente tras la Asamblea General de la ONU del mes pasado. Asimismo, el presidente Trump mencionó que los EU no realizarán ataques a Irán hasta que terminen las elecciones intermedias”, señalaron analistas de Ve por Más.

En Europa se presentan ganancias, donde el DAX de Alemania es el que más se beneficia con un 1.19 por ciento más respecto al cierre, hacia las 25 mil 102.54 unidades; el FTSE 100 de Londres ocupa el segundo lugar con un alza de 1.03 por ciento y se coloca en los 10 mil 548.69 puntos; el IBEX 35 de España avanza 0.87 por ciento hasta las 19 mil 094.5 unidades, y el CAC 40 de Francia registra un aumento similar de 0.89 por ciento, en los 7 mil 798.56 enteros.

Asimismo, el mercado nacional continúa su crecimiento en esta jornada y sus dos centros bursátiles se alzan: 0.50 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 309.27 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.43 por ciento, situándose en los mil 321.95 enteros.

En el mercado petrolero, el WTI repunta 0.55 por ciento, a 91.99 dólares el barril, mientras que el Brent avanza 0.52 por ciento, a 104.82 dólares por unidad