Peso ‘rebota’ ante el dólar en el cierre de la semana: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 6 de febrero.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en el cierre de la semana tras la decisión del Banco de México de no hacer cambios a la tasa por primera vez desde 2024, una decisión vista por los analistas como una medida para evitar un repunte en la inflación.

Bloomberg reporta que la apreciación del peso ante el dólar es de 1.11 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.31 unidades, 9 centavos menos con respecto al cierre del jueves 5 de febrero.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, apuntó que el peso podría buscar la resistencia de los 17.65. Si el mercado prioriza la tasa del Banxico de 7 por ciento y los avances en el T-MEC, como el acuerdo sobre minerales críticos, el peso podría quedarse en el rango de entre 17.38 a 17.55 unidades.

“La moneda mexicana realmente sigue en precios favorables, pero los temas internos y los últimos movimientos con el dólar global al alza dejan este sentimiento de incertidumbre y alta volatilidad que viene apareciendo cada vez más frecuentemente”, agregó.

Precio del dólar en bancos HOY 6 de febrero

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.76 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.2 por ciento.