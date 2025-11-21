Wall Street, ‘cauteloso’ por comentarios de la Fed: Nasdaq sube 0.49%

Los principales índices accionarios de Nueva York registran movimientos muy marginales al alza en las primeras horas de sesión de este viernes.

En Wall Street, los inversores se muestran aún cautelosos en una jornada con alzas acotadas, las cuales se encuentran muy lejos de poder borrar las caídas acumuladas en la semana, en medio de diversos factores económicos que preocupan a los operadores.

El Nasdaq reporta un avance del 0.13 por ciento, en los 22 mil 107 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.49 por ciento, en los 6 mil 570 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta una subida del 0.7 por ciento, hacia las 46 mil 079 unidades.

En el plano corporativo, Nvidia bajaba 1 por ciento, pese a divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65 por ciento interanual y una facturación récord impulsada por el fuerte crecimiento de sus centros de datos y sus ventas del procesador Blackwell.

Durante la semana se han publicado datos que continúan generando incertidumbre, como la postura de la Fed que aún no es muy clara sobre un próximo recorte de tasas en diciembre.

Sin embargo, este viernes el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, dijo que la Fed aún puede recortar tasas en el corto plazo, dado que la política actual es moderadamente restrictiva, algo que ha generado un moderado optimismo en Wall Street, sin embargo, la volatilidad es probable que continúe hasta tener información más certera al respecto.

¿Cómo cotiza la BMV HOY 21 de noviembre?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con un aumento de 0.24 por ciento, colocándose en los 61 mil 822 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.04 por ciento, al ubicarse en los mil 229 puntos.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan disminuciones en su mayoría, como el 0.77 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 15 mil 865 enteros, el DAX en Alemania con 0.59 por ciento, se sitúa cerca de las 23 mil 140 unidades, el CAC 40 de Francia 0.03 por ciento y se ubica en los 7 mil 978 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la baja de 2.42 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 57.57 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cae 2.05 por ciento, en un nivel de 62.12 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.