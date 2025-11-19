Peso ‘le echa ganas’ a mitad de semana: Así cotiza ante el dólar

Pese a un avance en el fortalecimiento para el dólar estadounidense, el peso mexicano también se ve apuntalado a medida que el apetito por activos de riesgo se reanuda este miércoles 19 de noviembre.

Hasta el momento, los datos de Bloomberg reflejan que la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.16 por ciento o 2.94 centavos, comparado con su último dato de cierre; y el tipo de cambio se ubica en los 18.30 pesos por dólar.

“La apreciación del peso se debe a mayor apetito por riesgo en el mercado financiero, lo que también permite que se observe una recuperación parcial en el mercado de capitales”, indicó Gabriela Siller directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 18.79 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un aumento de 0.29 por ciento, en los 99.87 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.23 por ciento con mil 222.21 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.11 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.76 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rublo ruso con 0.54 por ciento, el florín húngaro con 0.46 por ciento, el shekel israelí con 0.34 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.33 por ciento, la rupia de Indonesia con 0.25 por ciento y el zloty polaco con 0.24 por ciento.

En tanto, las divisas más depreciadas hoy son; el dólar neozelandés con 0.53 por ciento, el yen japonés con 0.47 por ciento, la corona noruega con 0.33 por ciento, la corona sueca con 0.28 por ciento, el franco suizo con 0.27 por ciento y el dólar australiano con 0.25 por ciento.