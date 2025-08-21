Wall Street abre con ‘números rojos’ ante la reunión de la Fed de Jackson Hole

Las negociaciones de renta variable dentro de Wall Street arrojan números rojos, tras una sólida lectura de cifras del sector manufacturero, previo a que se lleve a cabo la intervención en Jackson Hole por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El Dow Jones lidera las bajas con 0.37 por ciento, en los 44 mil 775.14 enteros, el Nasdaq resta 0.32 por ciento, en las 21 mil 106.66 unidades y el S&P 500 con 0.18 por ciento menos, ronda en los 6 mil 383.37 puntos.

“En vísperas del comentario muy seguido de Jerome Powell en Jackson Hole, los inversores esperan garantías de Powell de que es probable que haya un recorte de tasas en la reunión de septiembre, para ayudar a prevenir un mayor debilitamiento del mercado laboral”, dijo a Bloomberg Rick Garden en RGA Investments.

Walmart arrancó la sesión con pérdidas de aproximadamente el 5 por ciento después de anunciar unas previsiones de ventas trimestrales que superaron las estimaciones de los expertos, pero que no alcanzaron las expectativas de ganancias.

Además, esta semana, el mercado se ha visto presionado por una fuerte ola de ventas en el sector tecnológico de empresas como Nvidia, Palantir, Meta, Advanced Micro Devices o Broadcom, que han empujado a la baja al S&P 500 y al Nasdaq.

¿Cómo cotizan la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados este 21 de agosto?

En tanto, las operaciones accionarias en el país muestran ganancias: el S&P/BMV IPC de la Bolsa mexicana de Valores (BMV) suma 0.56 por ciento, en los 58 mil 545.67 enteros.

En tanto, el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), FTSE-BIVA sube 0.42 por ciento, hacia las mil 170.70 unidades.

Por su parte, las negociaciones en Europa dejan al FTSE 100 de Londres con un aumento de 0.21 por ciento, en las 9 mil 307.27 unidades, al igual que el DAX en Alemania que sube 0.04 por ciento, en los 24 mil 283.38 puntos, mientras que las bajas son de 0.53 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 7 mil 930.42 enteros, y el IBEX 35 de España que ronda en los 15 mil 279.80 puntos, cede 0.08 por ciento.

Por su parte, los precios del petróleo se mantienen al alza, el West Texas Intermediate sube 0.40 por ciento, en los 62.9 dólares por barril y el Brent con 0.37 por ciento más, ronda en los 67.07 dólares por unidad.

Con información de EFE.