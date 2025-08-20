Wall Street inicia ‘con el pie izquierdo’ previo a las minutas de la Fed: ¿Cuánto pierde HOY?

Los mercados de renta variable en Estados Unidos, Wall Street, inician la jornada de media semana con variaciones negativas previo a que se den a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Nasdaq registra un retroceso de 1.79 por ciento, en los 20 mil 932.87 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.99 por ciento a la baja, en las 6 mil 350.11 unidades, y el Dow Jones con 0.25 por ciento menos, ronda en los 44 mil 809.11 puntos.

“Prevemos una jornada volátil en los mercados financieros ante un incremento de aversión al riesgo a la espera de mayor claridad respecto a la política monetaria, principalmente.

“Durante el día se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed, y se analizarán en busca de información respecto a los futuros pasos del banco central, previo al simposio de Jacksone Hole”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Europa HOY 20 de agosto?

En tanto, en México se reportan pérdidas de 0.20 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 58 mil 345.82 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 167.86 enteros, retrocede 0.36 por ciento más.

En el continente europeo, la única ganancia la registra el FTSE 100 de Londres con 1.10 por ciento, en las 9 mil 289.95 unidades, en tanto, las bajas son de 0.84 por ciento para el DAX en Alemania con 24 mil 231.64 puntos, el IBEX 35 de España con 0.28 por ciento menos, se coloca en los 15 mil 273.04 enteros, y el CAC 40 de Francia con 7 mil 967.46 unidades, resta 0.12 por ciento.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 20 de agosto

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 62.83 dólares por barril, ya que avanza 0.77 por ciento, mientras que el Brent con 0.88 por ciento menos, cotiza en los 66.37 billetes verdes por unidad.