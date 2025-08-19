Wall Street inicia ‘confundido’ mientras inversionistas evalúan señales económicas en EU: Así opera HOY

Los principales barómetros de Wall Street mantienen posiciones mixtas, mientras los operadores asimilan datos sobre el mercado inmobiliario en Estados Unidos.

El Dow Jones es el único que sube 0.28 por ciento, en los 45 mil 38.41 puntos, en tanto, el Nasdaq cae 1.08 por ciento, en las 21 mil 395.12 unidades, al igual que el S&P 500 con 0.33 por ciento menos, con 6 mil 428.92 enteros.

De acuerdo con analistas de Valmex, los inversionistas evalúan señales económicas, riesgos geopolíticos y resultados corporativos.

Por un lado, la construcción de viviendas en Estados Unidos mostró recuperación en julio, aunque, por otro lado, la incertidumbre geopolítica aumenta: Trump prometió garantías de seguridad a Ucrania tras la cumbre en la Casa Blanca, pero Rusia lanzó su mayor ataque del mes y no hay confirmación de reuniones entre Putin y Zelenskiy.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 19 de agosto?

Las operaciones accionarias en México muestran ganancias, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores suma 0.17 por ciento, en los 58 mil 416.02 enteros, mientras que el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA sube 0.25 por ciento, hacia las mil 171.63 unidades.

Sin embargo, los índices europeos ganan 1.14 por ciento para el CAC 40 de Francia, con 7 mil 974.01 enteros, el IBEX 35 de España gana 0.47 por ciento, en las 15 mil 310.63 unidades, le sigue el DAX en Alemania con 0.44 por ciento, hacia los 24 mil 408.65 puntos y el FTSE 100 de Londres que suma 0.35 por ciento, alcanza los 9 mil 189.55 enteros.

¿Cómo cotizan los precios del petróleo HOY 19 de agosto?

En cuanto a los precios del petróleo, estos registran retrocesos de 1.12 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 62.71 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.81 por ciento menos, ronda en los 66.06 billetes verdes por unidad.