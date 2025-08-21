‘¡Sin ponerle lo sabroso!’: Herdez ‘acorta’ a 25% participación en McCormick de México

La transacción podría completarse a principios del 2026, sujeta a condiciones habituales del cierre de este tipo de operaciones. Foto: Bloomberg

Grupo Herdez desinvertió la mitad de su participación accionaria de la compañía de aderezos, especias y condimentos McCormick, conservando el 25 por ciento de dicha participación.

La compañía informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que McCormick & Company aumentó de 50 por ciento a 75 por ciento su participación en McCormick de México a través de una transacción por un monto de 750 millones de dólares.

La transacción podría completarse a principios del 2026, sujeta a condiciones habituales del cierre de este tipo de operaciones.

¿Qué consecuencias traerá la desinversión de Herdez?

De acuerdo con las compañías, esta operación permitirá a McCormick aumentar con profundidad su portafolio de alimentos en México y expandirse a nuevas regiones de mercado. Además se espera una mejora en el retorno para los inversionistas de Herdez.

“Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano”, dijo Héctor Hernández-Pons Torres, presidente y director general de Grupo Herdez.

Destacó que las ventas netas y el EBITDA de McCormick de México, consolidados en el estado de resultados de Grupo Herdez, durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio de 2025 fueron de 892 y 185 millones de dólares, respectivamente.

Herdez lleva a Nutrisa a la Bolsa Mexicana de Valores

En abril pasado, Grupo Herdez aprobó la separación de su unidad Nutrisa y su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que sus accionistas dieran el visto bueno en una asamblea.

Con esta medida,Grupo Nutrisa operará de forma independiente con estructuras administrativas, comerciales y financieras propias. Esta división incluye las marcas Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam.

Cabe destacar que Herdez anunció que el listado no tendrá una Oferta Pública Inicial (OPI) de por medio.

Según lo aprobado, cada accionista de Grupo Herdez recibirá acciones de Grupo Nutrisa a razón de 12.2820 pesos por título que posea en la sociedad matriz. Se espera que la separación y el listado de Nutrisa en la BMV sucederán previo al decreto y pago del dividendo.