Peso cotiza a la baja este martes: Así opera ante el dólar HOY

El peso mexicano opera a la baja en la apertura de este martes, ya que el mercado mantiene un sesgo de cautela con un menor volumen de operaciones a la espera de cifras que podrían brindar información sobre el panorama de la política monetaria.

Este martes, la moneda mexicana registra una depreciación de 0.14 por ciento o 2.71 centavos, comparado con su último dato de cierre. El tipo de cambio se ubica en 18.80 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El tipo de cambio USD/MXN es impulsado al alza por la recuperación del billete americano y una menor fuerza de los especuladores sobre el rendimiento del peso en el corto plazo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar este 19 de agosto?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 19.34 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra una baja de 0.03 por ciento, en los 98.14 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.07 por ciento con mil 206.23 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.31 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.00 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra, el real brasileño con 0.70 por ciento, la rupia de Indonesia con 0.52 por ciento, el rublo ruso con 0.49 por ciento, el peso colombiano con 0.45 por ciento, el peso argentino con 0.38 por ciento. Por otro lado, las divisas más apreciadas hoy son, la rupia india con 0.45 por ciento, el florín húngaro con 0.42 por ciento, el dólar de Hong Kong con 0.26 por ciento, el franco suizo con 0.26 por ciento y el zloty polaco con 0.25 por ciento.