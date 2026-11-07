¿Cómo hacer hot cakes de avena? Paso a paso para que queden esponjosos

Los hot cakes de avena se pueden preparar con leche vegetal como alternativa a la leche entera. (Imagen generada con IA Gemini/Unsplash).

Después de comer huevo a la mexicana, chilaquiles con pollo o molletes con queso y pico de gallo tan picoso como enlimonado, siempre queda un ‘huequito’ que se puede llenar con algún alimento dulce.

El clásico en las mesas de las familias mexicanas es el pan de dulce que acompaña la larga sobremesa junto al café con canela o negro; sin embargo, hay otras opciones que posiblemente son más saludables.

Una de estas son los hot cakes de avena, un postre que se puede preparar fácilmente en casa y para el cual se necesitan ingredientes que muy probablemente tienes en tu alacena.

¿Qué se necesita para hacer hot cakes de avena?

Para preparar estos panqueques, lo más importante es la avena. Si quieres obtener cerca de 10 piezas, lo ideal es utilizar ¾ de taza de hojuelas del cereal, de acuerdo con Janeth, la creadora de contenido detrás de Jauja Cocina.

La avena se puede utilizar en hojuelas, ya que estas se pasarán por la licuadora hasta obtener una especie de polvo. Esta será la base de la preparación, pues se usará como harina y a ella se añadirán el resto de los ingredientes.

Además de la harina de avena, la Universidad de Yale explica que se requieren los siguientes ingredientes:

2 huevos

¾ de taza de leche de almendras, vegetal o entera

1 cucharadita de aceite vegetal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharada de azúcar (opcional)

½ cucharadita de canela molida

Janeth explica que también se puede agregar una cucharadita de vainilla, una pizca de sal para realzar los sabores y un plátano maduro, que le dará un toque dulce a la mezcla.

Los hot cakes de avena se pueden realizar de forma casera. (Foto: Unsplash)

¿Cómo hacer que los hot cakes de avena queden esponjosos?

Los hot cakes de avena se pueden preparar de la misma manera que los tradicionales, ya que solo se deben mezclar todos los ingredientes. De acuerdo con Jauja Cocina, los pasos son los siguientes:

A la avena previamente molida, agrega azúcar, canela, polvo para hornear y sal. Revuelve hasta integrar los ingredientes y obtener la harina final. Luego, añade en la licuadora los huevos, el plátano ligeramente machacado, la leche, la vainilla y el aceite. Licua todo. Cuando los ingredientes estén incorporados, agrega poco a poco la harina. Tras ello, deja reposar la mezcla durante unos minutos. Mientras tanto, coloca un sartén a fuego medio. Finalmente, engrasa el sartén y vierte un poco de la preparación para comenzar a cocinar los hot cakes.

Janeth recomienda añadir unas gotas de limón junto con el huevo, el plátano y los demás ingredientes en la licuadora, con el objetivo de que el polvo para hornear se active y los hot cakes queden mucho más esponjosos.

¿Qué tan saludables son los hot cakes de avena?

El nutriólogo Sri Palanisamy explicó en entrevista con el portal Verywell Health que lo ideal es evitar los alimentos ultraprocesados durante el desayuno, entre ellos los hot cakes que se preparan con las harinas comerciales, las cuales suelen ser ricas en azúcares añadidos.

De acuerdo con el experto, consumir productos con un alto contenido de este ingrediente puede ocasionar un aumento brusco del azúcar en sangre, seguido de una caída repentina: “Hay indicios de que esto genera malestar psicológico (...) irritabilidad y un aumento repentino del apetito”, comparte.

Además, un estudio publicado en JACC Advances, presentado por Verywell Health, relacionó el consumo de productos ultraprocesados con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Es aquí donde los hot cakes de avena aparecen como una opción mucho más saludable, ya que se preparan con ingredientes naturales y no es necesario añadir azúcar.

Mayo Clinic agrega que incluir este cereal en el desayuno es positivo, debido a que es rico en fibra y proteínas, lo que contribuye a “mantener la sensación de saciedad durante más tiempo”.

Los hot cakes de avena se pueden servir con frutas para acompañar. (Foto: Unsplash)

El portal especializado en salud añade que la avena también es capaz de hacer más lenta la liberación de glucosa en sangre, contrario a lo que ocurre con algunos productos ultraprocesados.

El nutriólogo Sri Palanisamy añade que incorporar alimentos ricos en fibra, como la avena, a la dieta tiene un efecto positivo y significativo en la reducción del colesterol y del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Añadir plátano a la mezcla también es positivo, ya que esta fruta no solo es rica en fibra, sino que también aporta potasio, vitaminas B6 y C, así como una buena cantidad de antioxidantes. Healthline indica que, en conjunto, estos nutrientes posiblemente favorecen la digestión y la salud del corazón, además de ayudar a sentirte satisfecho por más tiempo.

Ten en cuenta que consumir hot cakes de avena no mejorará por sí solo tu salud. Hacer cambios en tu alimentación, optar por ingredientes naturales en lugar de ultraprocesados, llevar una vida saludable y hacer ejercicio con regularidad son medidas que podrían ayudarte a mantenerte sano.

¡Ojo! Si no estás acostumbrado a consumir fibra, también es posible que experimentes algunos efectos negativos al comer avena en grandes cantidades, como inflamación y gases.

WebMD también indica que las personas con enfermedad celiaca deben tener cuidado con la avena que compran, ya que en ocasiones este cereal se procesa en las mismas plantas que el trigo y otros cereales con gluten.