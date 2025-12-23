¿Qué es mejor: comer plátano antes o después de entrenar?

El plátano se puede comer solo o como licuado con un poco de avena, ya que ambos alimentos son fuente de proteínas. (Foto: Shutterstock)

¿Qué debes comer antes y después de tu entrenamiento? Uno de los alimentos más recomendados para quienes hacen ejercicio son los plátanos, una fruta muy versátil que se puede comer sola, con un poco de avena y leche o con yogur.

Además de llevarse bien con casi todo, las bananas son una buena fuente de carbohidratos, potasio, antioxidantes y proteína vegetal, componentes esenciales para quienes se ejercitan.

Pero ¿alguna vez te has preguntado si es mejor comerlos antes o después del entrenamiento? Aunque los plátanos tienen beneficios en general, el momento en el que se consumen también es importante. Te explicamos por qué.

¿Qué pasa si como plátano antes de hacer ejercicio?

Los plátanos son uno de los alimentos más utilizados como preentreno, ya que son deliciosos, fáciles de comer y transportar, además de aportar vitaminas y minerales al organismo.

Puede ser una buena fuente de energía

Uno de sus principales beneficios es la cantidad de carbohidratos que contienen. Una banana mediana puede aportar hasta 27 gramos de carbohidratos, de acuerdo con Healthline.

Estos macronutrientes son importantes para quienes realizan actividad física, ya que el cuerpo transforma los carbohidratos en azúcares que se utilizan como fuente de energía durante el ejercicio, según estudios citados por Very Well Health.

Los plátanos son ricos en carbohidratos que se usan para la energia del cuerpo.. (Foto: Unsplash)

El efecto de los carbohidratos presentes en las bananas puede ser especialmente beneficioso para quienes entrenan, debido a que un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que las personas que consumieron carbohidratos 15 minutos antes de correr mejoraron su resistencia.

“Los plátanos son una forma práctica y nutritiva de energizarte para el entrenamiento”, comentó Amy Stephens, dietista registrada para el portal Health, quien agrega que aún se necesitan más investigaciones sobre el efecto del plátano en el rendimiento deportivo.

Es rico en potasio

Healthline agrega que los plátanos son ricos en potasio, un mineral que no solo regula la presión arterial y mantiene la función nerviosa, sino que también contribuye a la salud muscular y a las contracciones musculares.

Una baja cantidad de potasio en la sangre se asocia con fatiga, espasmos, debilidad muscular y calambres, explica MedlinePlus, que añade que la sudoración puede ocasionar la reducción de los niveles de este mineral.

Al respecto, Healthline indica que el potasio se excreta a través del sudor, por lo que es importante que quienes realizan actividad física consuman alimentos y bebidas ricos en este mineral para reponer los electrolitos.

“Comer un plátano antes de entrenar puede ayudarte a cubrir tus necesidades de potasio para promover la función muscular y prevenir los calambres”, agrega el portal.

¿Está bien comer un plátano después de hacer ejercicio?

Aunque comer un plátano antes de entrenar puede ser positivo, ingerir una banana como refrigerio después del ejercicio también tiene beneficios, aunque por motivos distintos.

Puede ayudar con la recuperación muscular

Very Well Health explica que comer un plátano después de hacer ejercicio puede ser positivo para recuperar los electrolitos que se perdieron con la sudoración, además de ayudar a reponer las reservas de glucógeno muscular.

En ese sentido, Healthline señala que el consumo de carbohidratos —siempre y cuando se haga junto a una fuente de proteínas— puede favorecer la capacidad de los músculos para absorber y utilizar proteínas, un proceso clave en la recuperación tras el entrenamiento.

El plátano tiene beneficios después de entrenar. (Foto: Unsplash)

A pesar de ello, se necesita más investigación para determinar si el plátano, de manera específica, puede contribuir de forma directa a la recuperación muscular después del ejercicio.

Es posible que reduzca la inflamación

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE explica que los plátanos contienen compuestos fenólicos, los cuales se asociaron con la disminución del dolor provocado por la inflamación posterior al ejercicio en ciclistas.

Healthline agrega que la combinación de carbohidratos con compuestos beneficiosos como la dopamina y los polifenoles podría ayudar a prevenir el exceso de inflamación después del ejercicio, lo que se vincula con una recuperación más rápida.

¿Es mejor comer plátano antes o después del entrenamiento?

Comer un plátano antes o después del entrenamiento dependerá del objetivo que se busque: maximizar el rendimiento o mejorar la recuperación tras el ejercicio, indica Healthline.

“Si tu objetivo es minimizar la inflamación y acelerar la recuperación, comer un plátano después del entrenamiento puede ser lo mejor”, señala el portal. En cambio, si lo que deseas es tener más energía, el plátano como preentreno es una buena opción.

Comer plátanos antes y después de hacer ejercicio tiene beneficios. (Foto: Shutterstock)

No obstante, considera que los plátanos son ideales para entrenamientos cardiovasculares más cortos. Si realizas actividad física intensa, lo ideal es acompañar la banana con otros alimentos saludables.

La dietista registrada Sydney Greene explica para el portal de Nike que lo recomendable es comer un bocadillo entre 30 minutos y una hora antes de ir al gimnasio, para permitir que los alimentos se digieran y aporten energía.