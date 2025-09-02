Profeco retira este producto de IKEA para la cocina: ‘pueden ingerirse piezas metálicas’

IKEA alertó a compradores de un artículo de cocina; te contamos todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Profeco).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para el público, pues hay un producto para la cocina que fue vendido por la tienda IKEA y que puede representar riesgos para quienes lo adquirieron.

¿Armaste tus utensilios de cocina en alguna sucursal de la tienda de origen sueco? Te contamos más sobre el producto, posibles riesgos de su uso y, desde luego, qué hacer en caso de haberlo comprado para poder obtener tu reembolso.

El prensador de ajos de IKEA que puede poner en riesgo la salud

De acuerdo con una alerta de la Profeco, la empresa Ikano Retail de México detectó que hay hasta 2,524 unidades del prensador de ajos 365+ Värdefull color negro defectuosos.

Según explican, corresponden al “N° 201.521.58, 305.781.89 y 601.636.02″, del lote 2411 a 2522 de fabricación de este producto.

Según explica un extenso comunicado de Profeco, existe la posibilidad de que se “desprendan pequeñas piezas metálicas” desde este prensador de ajos, por lo que existe “riesgo de ingestión” de éstas junto con los alimentos que se preparen con él.

En caso de que las piezas metálicas sean ingeridas, explican, “podría causar lesiones”. Ante esto, “los y las consumidoras podrán devolver el producto en cualquiera de las tiendas IKEA para recibir el reembolso del costo del artículo”, incluso aunque ya no cuentan con su ticket de compra, pues no es necesario para solicitar el reembolso.

Las personas que no logren identificar si tienen un producto del lote defectuoso podrán devolver “cualquier prensador de ajos negro Ikea 365+ Värdefull y recibirán el reembolso” de igual manera, informan las autoridades.

Este programa de reembolso estará disponible de forma inmediata y hasta el siguiente 11 de junio de 2026.

De acuerdo con un comunicado de IKEA, los afectados pueden comunicarse mediante “el número telefónico 55 8310 8310, el correo electrónico servicioclientesikea@ikano.mx y tiendas físicas en México”, además del sitio web de la tienda.

Los compradores inscritos mediante el programa IKEA Family serán notificados mediante su correo electrónico para que soliciten su reembolso de manera inmediata.

Entre otros productos que alerta la Profeco, se encuentran un champú contaminado por una bacteria de la marca Henkel Capital, además de 28 mil neveras modelo 90 Litros Flip & Tow Rolling Coolers por riesgo de lesión y tres modelos de secadoras Alliance Laundry Systems que pueden provocar fuga de gas, que se quemen los cables y ocurra una combustión.

Además, IKEA mantiene campañas mediante su portal oficial de productos como espejos LETTAN con herrajes de pared podrían romperse, una silla giratoria ODGER con una base que podría romperse y lastimar a los usuarios, una cafetera METALLISK porque el producto puede reventar durante su uso, un juego de pesca multicolor BLÅVINGAD por riesgo de asfixia y un cargador USB ÅSKSTORM de 40W que puede “provocar quemaduras térmicas y descargas eléctricas”.

En caso de haber comprado algunos de estos productos, los consumidores podrán recibir reembolsos por el precio de compra o cambios de piezas y evitar algunos de los posibles peligros por su uso.