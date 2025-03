¿Para qué sirve el licuado de avena y plátano en ayunas?

El licuado de plátano con avena es rico en nutrientes como potasio, magnesio, fibra y hasta vitamina C. (Foto: Especial El Financiero)

Además de las tortas de tamal, los chilaquiles y los tacos de barbacoa, uno de los clásicos en el desayuno son los licuados, entre los cuales destaca por su popularidad el batido de avena con plátano, el cual cuenta con una gran cantidad de vitaminas y minerales que lo hacen una bebida nutritiva.

Pero, tal como sucede con la idea de que comer una manzana en ayunas tiene más beneficios que hacerlo con el estómago lleno, hay quienes consideran que es mucho mejor beber el licuado de avena con el estómago vacío.

Esta creencia también indica que al tomar el plátano con la avena en ayunas, el cuerpo absorberá más nutrientes, potenciando todos los beneficios de esta bebida, pero, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre este batido? Te contamos.

¿Qué pasa si tomo el licuado de avena con banano en ayunas?

Comer avena con plátano en las mañanas resulta nutritivo debido a que los ingredientes son ricos en componentes saludables; sin embargo, los beneficios que ya tiene no se ven incrementados de ninguna manera solo por comerlos en ayunas, ya que estos siempre serán los mismos sin importar si los ingieres con el estómago lleno o vacío.

En un artículo en donde se exploran los mitos que existen sobre comer fruta en ayunas, Healthline explica que no hay un impacto diferente de comer los alimentos con el estómago vacío debido a que los intestinos están diseñados para absorber la mayor cantidad de nutrientes en cualquier momento.

“Obtener los nutrientes de la fruta es fácil para el sistema digestivo, independientemente de si se come fruta en ayunas o con las comidas”, indica el portal especializado en salud, por lo cual, los beneficios del licuado de avena con plátano no son potenciados solo por comerlos en ayunas.

Estos son los beneficios del licuado de plátano con avena. (Foto: Especial El Financiero)

Con esta perspectiva también coincide la nutricionista registrada Elizabeth Shaw, quien explicó para el portal Eating Well que realmente no afecta el orden en el que comes los alimentos. ¡Ojo! Siempre y cuando seas una persona sana y sin padecimientos médicos.

“Para una persona sana promedio sin ninguna condición médica específica, el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes”, indica la experta.

¿Qué beneficios tiene el licuado de avena con plátano?

Aunque los beneficios del batido de plátano con avena siempre serán los mismos sin importar si lo bebes con el estómago lleno o vacío, esto no es negativo, pues puedes incluirlo en las mañanas o tomarlo antes de dormir sin temor de estar absorbiendo menos nutrientes.

Además, hay buenas noticias, ya que las bondades de la bebida han sido estudiadas por la ciencia, por lo que a continuación te compartimos algunos de los efectos positivos y comprobados que tiene comer plátano con avena.

¿Para qué sirve el batido de plátano con avena? Promueve la digestión

Tanto la avena como el plátano, forman parte de los alimentos ricos en fibra, sin embargo, las bananas cuentan con un tipo de fibra especial llamada almidón resistente, la cual actúa como un prebiótico en tu intestino, de acuerdo con Healthline.

Este portal especializado en salud explica que los prebióticos tienen una función importante, debido a que llegan intactos al intestino, en donde se convierten en alimento para las bacterias beneficiosas que están presentes en el sistema digestivo.

La avena es un alimento que puede beneficiar a la salud digestiva. (Foto: Shutterstock)

Medical News Today agrega que entre los beneficios de la fibra presente en la avena se encuentra que posiblemente ayuda al buen funcionamiento del tracto gastrointestinal y tiene la capacidad de reducir las posibilidades de padecer estreñimiento.

¿El licuado de avena con plátano es nutritivo? Esto es lo que contiene

Uno de los beneficios de esta bebida es que cuenta con una buena cantidad de nutrientes que resultan positivos para el cuerpo, ya que ambos ingredientes son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. A continuación te contamos qué contiene cada uno.

Avena: este cereal es rico en riboflavina, niacina, folatos, hierro, magnesio, fósforo, zinc, cobre, manganeso y fibra, explica Medical News Today.

Los plátanos contienen potasio y vitamina C. (Foto: Unsplash)

Plátano: esta fruta es una buena fuente de fibra, calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo y selenio, además contiene vitaminas B6, B12, C, A, D y E, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

¿Qué pasa si tomo licuado de plátano y avena todos los días? Podría beneficiar al corazón

Los plátanos contiene una buena cantidad de potasio, ya que una pieza mediana puede aportar el 10 por ciento del valor que se recomienda consumir diariamente, lo que puede beneficiar directamente al corazón, de acuerdo con Healthline.

El portal especializado en salud explica que este efecto es debido a que el potasio tiene la capacidad de reducir la presión arterial, lo que reduce el riesgo de hipertensión, así como la posibilidad de desarrollar enfermedades en el corazón.

El agua de avena es una bebida saludable y rica en antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero).

Una investigación del American Journal of Clinical Nutrition encontró que una dieta rica en cereales integrales, como la avena, puede llegar a ser tan eficaz como los medicamentos para mantener en buenos niveles la presión arterial.

A pesar de ello, es importante que tengas en cuenta que lo recomendable es beber el licuado de avena con plátano de manera ocasional y no diario, siempre combinándolo con una dieta balanceada para que puedas obtener todos los nutrientes que necesitas.

¿Para qué es bueno el licuado de plátano con avena? Es una buena fuente de antioxidantes

Healthline explica que los plátanos contienen diferentes antioxidantes, entre los cuales destacan los flavonoides y las aminas, mientras que Medical News Today explica que la avena es rica en avenantramidas, las cuales tienen el mismo efecto.

Los antioxidantes de los plátanos y la avena son beneficiosos para la salud. (Foto: Unsplash)

El efecto de los antioxidantes en el cuerpo es muy beneficioso, debido a que Healthline explica que estos ayudan a prevenir el daño oxidativo a las células causado por los radicales libres, los cuales son moléculas que al acumularse provocan un deterioro en el organismo que se ha relacionado con enfermedades.

¿Cómo hacer licuado de plátano con avena? Esta es la receta con leche

El licuado de avena con plátano se puede preparar de diferentes maneras y todo dependerá de tus gustos. Aquí te dejamos una receta para que puedas hacerlo con un poco de leche.

1 plátano

1 vaso de leche

1/2 taza de avena

Esencia de vainilla (al gusto)

Canela (al gusto)

El licuado de plátano con avena es muy sencillo de realizar. (Foto: Especial El Financiero)

Cuando tengas tus ingredientes, solo deberás colocarlos en la licuadora y moler hasta que obtengas la consistencia que deseas. Una vez listo sirve, en caso de lo que lo desees puedes endulzar con azúcar o miel de abeja.

¿El licuado de plátano con avena tiene contraindicaciones?

Medical News Today explica que en ciertos casos no es recomendable comer demasiados plátanos, ya que pueden provocar efectos secundarios como:

Daño renal : dado que el plátano es rico en potasio y los betabloqueantes se encargan de elevar los niveles de este mineral, es posible que combinarlos los incremente demasiado, lo que puede ser perjudicial para personas con enfermedades renales.

: dado que el plátano es rico en potasio y los betabloqueantes se encargan de elevar los niveles de este mineral, es posible que combinarlos los incremente demasiado, lo que puede ser perjudicial para personas con enfermedades renales. Alergia : los plátanos pueden provocar alergias en ciertas personas, en caso de experimentar picazón, urticaria, hinchazón, sibilancias o dificultad para respirar, debes acudir al médico de inmediato.

: los plátanos pueden provocar alergias en ciertas personas, en caso de experimentar picazón, urticaria, hinchazón, sibilancias o dificultad para respirar, debes acudir al médico de inmediato. Migraña: Los plátanos pueden desencadenar migrañas en algunas personas.

El licuado de plátano con avena se debe consumir con moderación. (Foto: Especial El Financiero)

Además de ello, el portal WebMD explica que comer demasiada avena puede provocar gases e hinchazón en algunos casos, debido a su alto contenido de fibra.