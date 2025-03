¿Qué beneficios tiene tomar jugo de papaya con zanahoria en ayunas?

Empezar el día con un café americano o un licuado de avena con manzana es clásico, pero entre la variedad de opciones hay jugos saludables como el de zanahoria con papaya, una bebida a la que vale la pena regalarle unas cuantas mañanas.

La zanahoria es una hortaliza cuya raíz comestible es rica en vitaminas, su sabor es tan versátil que combina con platos salados y dulces, pastelería y bebidas, cruda o cocida; por la misma razón, combina muy bien con otras frutas, como naranja y betabel, o bien, papaya.

El fruto del papayo es muy dulce, rico en antioxidantes, cuyo interior está repleto de semillas negras que aparecen en varios remedios caseros.

El jugo de papaya con zanahoria puede aportar al organismo vitamina A, magnesio, fibra y una gran cantidad de antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero)

¿Para qué sirve el jugo de papaya con zanahoria en la mañana?

Además de ser una opción refrescante para empezar el día, el jugo de papaya con zanahoria tiene varias propiedades para tu salud.

No hay estudios específicos sobre bebidas de zanahoria con papaya, pero por separado estos ingredientes se han investigado y coinciden en varios aspectos. Vamos paso a paso.

¿Tiene más beneficios tomar jugo en ayunas?

Ingerir algo en ayunas rara vez tiene beneficios adicionales distintos a hacerlo en cualquier otra hora del día.

Sin embargo, tomar este jugo en las mañanas puede ser una forma saludable de empezar la jornada con líquidos saludables y de incorporar frutas y hortalizas a la alimentación, solo no esperes esos efectos ‘mágicos’ que prometen hacerte bajar de peso o desintoxicar tu cuerpo.

El jugo de zanahoria se puede mezclar con otros ingredientes, tal como el zumo de naranja o el de betabel, y es muy sencillo de realizar. (Foto: Especial El Financiero)

Hay algunos aspectos a considerar:

No tiene beneficios adicionales ni es un ‘permiso’ : de acuerdo con el dietista Daniel Ursúa (retomado por El Español) las personas suelen creer que lo primero que comen en el día va a aprovecharse al máximo y dará una especie de ‘permiso’ para comer lo que sea el resto del día, lo cual no funciona de ese modo.

: de acuerdo con el dietista Daniel Ursúa (retomado por El Español) las personas suelen creer que lo primero que comen en el día va a aprovecharse al máximo y dará una especie de ‘permiso’ para comer lo que sea el resto del día, lo cual no funciona de ese modo. Personas con problemas de salud deben consultar a un especialista : quienes tienen padecimientos como enfermedades renales, diabetes y prediabetes, deben consultar a un médico. Hay posibles efectos secundarios, por ejemplo, algunos alimentos en ayunas pueden provocar picos de glucosa, como los jugos.

: quienes tienen padecimientos como enfermedades renales, diabetes y prediabetes, deben consultar a un médico. Hay posibles efectos secundarios, por ejemplo, algunos alimentos en ayunas pueden provocar picos de glucosa, como los jugos. El orden de consumo no afecta : La dietista Elizabeth Shaw agrega en el sitio de Eating Well que, para las personas sin condiciones de salud específicas, “el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes. La fruta proporciona nutrientes importantes, como vitaminas y minerales, que necesita para funcionar en su mejor momento”.

: La dietista Elizabeth Shaw agrega en el sitio de que, para las personas sin condiciones de salud específicas, “el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes. La fruta proporciona nutrientes importantes, como vitaminas y minerales, que necesita para funcionar en su mejor momento”. La fruta entera es más saludable que el jugo : Mayo Clinic explica que en el proceso de extracción de jugo quedan la mayor parte de las vitaminas, los minerales y las sustancias químicas de la planta, pero se pierde la fibra, la cual es saciante y buena para la digestión.

: Mayo Clinic explica que en el proceso de extracción de jugo quedan la mayor parte de las vitaminas, los minerales y las sustancias químicas de la planta, pero se pierde la fibra, la cual es saciante y buena para la digestión. Los jugos licuados son mejores: “Considera utilizar una licuadora en lugar de una máquina para exprimir el jugo. Al licuar las partes comestibles de la fruta y la verdura se obtiene una bebida con más fibra y más sustancias químicas saludables de las plantas”, aconseja Mayo Clinic.

Esto no quiere decir que un jugo de zanahoria con papaya no sea saludable, solo hay que preparar adecuadamente, moderar el consumo y recordar que no reemplaza al desayuno.

La papaya es rica en antioxidantes.(Foto: Pexels)

Da energía y refuerza el sistema inmune

Según El Poder del Consumidor, la zanahoria es rica en vitaminas C y del complejo B (niacina), tiene minerales e hidratos de carbono, así que da energía. También contiene “cantidades moderadas” de folatos, vitamina E, vitamina K, fósforo, magnesio, yodo y calcio.

“Como fuente rica en vitaminas A, B6 y C, el zumo de zanahoria puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario”, destaca Healthline.

Dicho sitio agrega que la papaya también es una buena fuente de vitaminas A, C, complejo B, y minerales (potasio, magnesio y el ácido fólico).

El jugo de zanahoria podría mejorar el sistema inmunológico. (Foto: Pixabay)

Es rico en antioxidantes

La zanahoria destaca por sus carotenos que le dan su color, son “compuestos antioxidantes presentes en los alimentos que se transforman en betacarotenos o vitamina A en el cuerpo humano”, dice El Poder del Consumidor.

Healthline menciona que la papaya también tiene “poderosos efectos antioxidantes” por sus carotenoides; además, frutas y verduras ricas en estos compuestos “ayudan a reducir los marcadores inflamatorios”.

Los antioxidantes son compuestos saludables que ayudan al cuerpo contra los radicales libres que dañan las células y causan enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y diabetes tipo 2.

La papaya es buena para la vista. (Foto: Unsplash)

Beneficia a la piel

La vitamina C de ambos frutos se ha relacionado también con la salud de la piel: es necesaria para la producción de colágeno, ayuda a que la piel se vea más tonificada y reduce los signos de la edad, explica Healthline.

Además de vitamina C, la zanahoria también tiene betacaroteno, así que son “dos antioxidantes que pueden proteger la piel de los daños”.

Beneficia a la salud del corazón

Según Healhline, ambos ingredientes se han relacionado con la buena salud cardiaca:

El jugo de zanahoria tiene potasio, el cual ayuda a bajar la presión arterial alta (factor de riesgo de enfermedades cardiacas) y protege contra los accidentes cerebrovasculares.

Frutas ricas en licopeno y vitamina C, como la papaya, pueden ayudar a prevenir enfermedades del corazón.

Los antioxidantes también son beneficiosos para el corazón.

La zanahoria tiene beneficios que pueden mejorar tu salud ocular. (Foto: Shutterstock)

Beneficia la salud ocular

Medical News Today destaca que los compuestos (licopeno, caroteno y zeaxantina) de la papaya ayudan a prevenir la inflamación y el estrés oxidativo en las enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular.

La zanahoria es famosa por este beneficio, según Healhline, “contiene grandes cantidades de nutrientes beneficiosos para la vista”, en especial vitamina A, cuya ingesta se relaciona con menos riesgo de ceguera y enfermedades oculares relacionadas con la edad.

Otros beneficios

Estos ingredientes han mostrado otros efectos positivos:

La papaya ayuda a la buena digestión y contra el estreñimiento.

El jugo de zanahoria ayuda al control de azúcar: pequeñas cantidades de su jugo podrían reducir los niveles de azúcar en sangre, dice Healthline, ya que tiene un índice glucémico (IG) bajo, por lo que su consumo podría “mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes”. Una ración segura es 118 mililitros.

La zanahoria se estudia por efectos protectores en el hígado: se cree que sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes de los carotenoides protegen contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico, detalla Healthline. Faltan más estudios.

En extractor o licuado: ¿Cómo se prepara el jugo de zanahoria con papaya?

Jugo de zanahoria con papaya (2 porciones)

Ingredientes:

2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en trozos (120 g)

1 taza de papaya en cubos (150 g)

1 taza de jugo de naranja natural (200 ml) (opcional)

½ taza de agua (opcional, para ajustar la consistencia)

Hielo al gusto

Preparación:

Opción 1: Con extractor de jugos

Extrae el jugo de las zanahorias en un extractor. En un vaso mezclador o licuadora, combina el jugo de zanahoria con la papaya y el jugo de naranja. Licúa por unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve en vasos con hielo y disfruta.

Opción 2: En licuadora

Coloca en la licuadora la papaya, las zanahorias y el jugo de naranja. Licúa hasta obtener un jugo uniforme. Si queda espeso, agrega agua y licúa nuevamente. Cuela si deseas una textura más ligera. Sirve con hielo y consume inmediatamente.

Tip saludable: Puedes agregar un trozo de jengibre o unas gotas de limón para potenciar el sabor y los beneficios del jugo. Bebe al momento.