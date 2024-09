Tés, jugos y más: ¿Qué bebidas tomar cuando te da cruda?

Bienvenidas las fiestas patrias y ¿la cruda? Si planeas tomar demasiado tequila, cerveza o alcohol este fin de semana y quieres recuperarte de los molestos síntomas de la resaca al día siguiente, hay jugos de frutas y verduras que podrían ayudarte.

Pues tal como ocurre con el té de manzanilla o la infusión de canela cuando sientes dolor de estómago, hay bebidas que se utilizan como remedios caseros para curar la cruda, los cuales se pueden sumar a otras formas de evitar la resaca como comer chilaquiles o disfrutar un caldito de barbacoa.

¿Qué es la cruda y cuánto tiempo duran sus síntomas?

El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism indica que se denomina resaca, o cruda, a todos los síntomas que presenta una persona como una consecuencia directa de haber bebido demasiado alcohol.

“Cuanto más alcohol tomes, más probabilidades tendrás de tener resaca el día siguiente”, explica Mayo Clinic, quien agrega que algunos de los malestares que se presentan durante una resaca son:

Cansancio y debilidad extremos

Sed o boca seca

Dolores musculares y dolor de cabeza

Náuseas, vómitos o dolor de estómago

Dormir mal o de manera insuficiente

Baja tolerancia a la luz y al sonido

Mareos o sensación de que la habitación gira

Temblores y sudoración

Problemas para concentrarse o para pensar con claridad

Cambios en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad e irritabilidad

Latidos rápidos del corazón

Los síntomas alcanzan su punto máximo —es decir el momento en el que peor te puedes sentir — cuando la concentración de alcohol en la sangre vuelve a ser de cero, explica el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Hay bebidas alcohólicas que dan más 'cruda' que otras. (Foto: Especial).

A pesar de que la cruda genera incomodidad y malestar, los síntomas se irán con el tiempo, Medline Plus indica que la mayoría de las resacas desaparecen al cabo de 24 horas.

En caso de que presentes confusión, convulsiones, frecuencia cardíaca lenta, desmayos o temperatura corporal baja, deberás acudir al médico, indica el portal especializado en salud, ya que se podría tratar de una intoxicación por alcohol.

¿Qué bebidas sin alcohol pueden ayudar con la cruda?

Si tú sólo tienes los síntomas habituales de la cruda, además de mantenerte hidratado para reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol, hay algunas bebidas, naturales y sin alcohol, que puedes tomar para aliviar tu malestar.

Jugo de nopal para prevenir y aliviar la cruda

Este es uno de los mejores aliados no solo para evitar el malestar que provoca la resaca, sino que también lo es para prevenir los síntomas que el padecimiento puede provocar; por lo que podrías beber jugo de nopal antes de ir a beber la próxima vez.

Un estudio publicado en 2004 encontró que tomar extracto de nopal 5 horas antes de comenzar a beber redujo los síntomas de la resaca en un 50 por ciento, además disminuyó la posibilidad de sufrir malestar estomacal y sequedad de boca, de acuerdo con Healthline.

El nopal tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar a combatir los malestares de la cruda. (Foto: Especial El Financiero)

Además, el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism explica que el alcohol aumenta la inflamación en el cuerpo, lo que contribuye a que las personas crudas sientan un malestar en general.

Es aquí donde el zumo de nopal puede tener un papel importante, debido a que tiene propiedades antiinflamatorias, de acuerdo con Medical News Today, por lo que “investigaciones sugieren que el extracto de nopal puede disminuir los efectos desagradables de la resaca”, señala Mayo Clinic.

Jengibre para las náuseas

Si quieres tomar una bebida calientita o tibia, un té de jengibre puede ser una de tus mejores opciones, debido a que uno de los principales ingredientes activos de la raíz es el gingerol, el cual tiene propiedades antioxidantes, de acuerdo con Healthline.

Esta es relevante, debido a que cuando tomas alcohol tu cuerpo produce radicales libres, los cuales son combatidos por los antioxidantes, por lo que el jengibre puede ser de utilidad, indica Medical News Today.

Jengibre Tomar jugo de jengibre es una muy buena opción si estás en busca de una bebida nutritiva pues es una fuente rica de vitaminas y minerales. (Foto: Especial El Financiero)

Pero si además del malestar en general, tienes el estómago sensible, el jengibre también te ayuda, debido a que se ha encontrado que esta raíz puede aliviar las náuseas, de acuerdo con Cleveland Clinic.

Lo que también apoya el portal especializado WebMD, quien indica que “beber té de jengibre o masticar un poco de jengibre seco puede ayudar a aliviar las náuseas”, provocadas por la cruda.

Jugo de tomate para proteger tu hígado

Uno de los órganos más afectados después de que tomas alcohol es el hígado, ya que estas bebidas destruyen sus células, explica Mayo Clinic, por lo que tomar en exceso puede provocar enfermedades como hepatitis alcohólica.

Healthline indica que hay investigaciones que demuestran que los tomates tienen compuestos que protegen contra las lesiones hepáticas, por lo que “en teoría, los tomates podrían ayudar a reducir los efectos del consumo de alcohol”, indica.

El tomate cuenta con propiedades que pueden proteger a tu hígado después de beber alcohol en exceso. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Además, el zumo de tomate cuenta con una gran cantidad de nutrientes y contiene vitamina A, la cual tiene potentes propiedades antioxidantes que puede reducir el estrés oxidativo producido por el alcohol.

Este jugo también es rico en minerales como el magnesio y potasio, este último es uno de los que más se pierde después de tomar alcohol en exceso.

El té verde te puede ayudar a atravesar la resaca

Otra bebida caliente ideal para aliviar los síntomas de una cruda es el té verde, debido a que estudios realizados en roedores encontraron que este puede reducir significativamente la concentración de alcohol en sangre, de acuerdo con Healthline.

A pesar de ello, el portal especializado indica que se necesitan más estudios para demostrar que estos efectos funcionan igual en los humanos.

Los componentes antiinflamatorios y antioxidantes del té verde puede impactar positivamente al reducir los síntomas de la cruda. (Foto: Shutterstock).

El té verde contiene catequinas, un compuesto con propiedades antiinflamatorias, las cuales pueden atacar a los radicales libres, de acuerdo con Medical News Today, y también es posible que ayuden a reducir el malestar provocado por la resaca.

Jugo de pera para reducir los síntomas

Si quieres aliviar más rápido los síntomas de la cruda o prevenirlos, puedes preparar un jugo de pera coreana, debido a que un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que este zumo redujo el malestar provocado después de beber grandes cantidades de alcohol.

En la investigación se brindó jugo de pera natural a los participantes, 30 minutos antes de beber, y 15 horas después hallaron que la gravedad total y promedio de la resaca se aliviaron al 16% y 21%.

Un estudio demostró que el jugo de pera coreana puede reducir de manera significativa los síntomas después de beber alcohol en exceso. (Foto: Pixabay)

El jugo de pera también ayudó a disminuir la sensibilidad a la luz y al sonido; y redujo los niveles de alcohol en sangre; no obstante se necesitan más estudios con muestras más grandes para demostrar los efectos de esta fruta sobre la resaca.

¿Cómo aliviar los síntomas de la cruda rápido? Esto recomienda la ciencia

El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism explica que “no existe ninguna poción mágica para combatir la resaca”, por lo que todos los remedios caseros para la cruda, solo te pueden ayudar un poco pero no te quitarán los síntomas completamente.

“Una persona debe esperar para que el cuerpo termine de eliminar los subproductos tóxicos del metabolismo del alcohol, se rehidrate, sane el tejido irritado y recupere las inmunidades y la actividad cerebral hasta niveles normales”, explica.

La hidratación es clave para que la resaca no te deje tirado al día siguiente.

A pesar de ello, sí hay algunos pasos que puedes seguir para sentirte más cómodo, tranquilo y reducir levemente los malestares, según con la ciencia, y no, beber más para aliviar la cruda, no está en el listado.

Desayuna bien

No incluyas en tu almuerzo comidas grasosas, debido a que este tipo de alimentos solo entorpecen el proceso de digestión del hígado, de acuerdo con Ali Tager del Institute for Integrative Nutrition, en entrevista con el portal Insider.

Healthline indica que, comer un desayuno nutritivo, bien balanceado y abundante puede ayudar a mantener tus niveles de azúcar en la sangre. Entre los alimentos se recomiendan:

Plátanos

Sandía

Huevos

Miel

Nueces

Espinaca

Aguacate

Avena

Arándanos

Consomé de pollo

Duerme y descansa

El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism indica que el alcohol puede alterar el sueño, debido a que este se fragmenta y las personas tienden a despertarse más temprano.

Esta situación provoca cansancio, así como la pérdida de productividad; Healthline agrega que puede generar una mayor fatiga e irritabilidad, por lo que permitir que tu cuerpo descanse es una de las mejores opciones.

Mantente hidratado

El alcohol tiene un efecto diurético en el cuerpo, es decir, provoca que vayas al baño constantemente causando una pérdida de líquidos y electrolitos, lo que se puede agravar al día siguiente si como parte de la cruda tienes vómitos, explica Healthline.

Aumentar la ingesta de líquidos y tomar bebidas electrolíticas puede ayudarte a reponer las sales y minerales que se pierden por tomar alcohol en exceso. (Foto: Especial El Financiero) (Shutterstock)

Por este motivo, aumentar tu ingesta de líquidos es importante; Medline Plus agrega que las soluciones electrolíticas como bebidas para deportistas y un consomé son buenos para reponer las sales y el potasio.