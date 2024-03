¿Para qué sirve tomar agua con vinagre?

En la actualidad, hay personas que empiezan su día con un remedio, como el té de cúrcuma con pimienta negra o agua con limón, con el objetivo de mejorar su salud. También hay quienes optan por beber agua con vinagre, pero ¿realmente le conviene al organismo esta bebida de sabor amargo?

En el mundo de los remedios caseros abundan los que están hechos con especias, plantas aromáticas y frutas cítricas, pero también hay algunos, cuyo ingrediente principal es el vinagre, una sustancia que no puede faltar en la cocina.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el vinagre es un líquido ácido que proviene de la fermentación de un líquido alcohólico, se compone principalmente de ácido acético y tiene distintos tipos como: sidra, manzana o blanco.

El vinagre de sidra de manzana es un ingrediente que acompaña las mañanas de algunas personas. (Foto: Shutterstock)

¿Qué beneficios tiene tomar agua con vinagre?

Aunque hay varios tipos de vinagre, el más popular en remedios es el de sidra de manzana, que se elabora con manzanas fermentadas trituradas, levadura y azúcar.

Una de las formas en las que se toma este ingrediente para aprovechar sus posibles beneficios, según el sitio especializado de Healthline, es en un vaso de agua natural, lo que resulta en una bebida con un sabor amargo.

En redes sociales, especialmente en videos de TikTok, se recomienda tomar agua con vinagre para mejorar la salud del sistema digestivo, reducir la inflamación y bajar de peso, pero ¿qué tan ciertos son estos beneficios de la mezcla?

A diferencia de otros remedios caseros, los estudios alrededor del agua con vinagre son limitados, por lo que no hay suficiente evidencia que respalde sus supuestos beneficios.

Estos son algunos de los efectos del agua con vinagre que se siguen investigando para determinar sus alcances.

Posible efecto en los niveles de azúcar

Una de las razones por las que ciertas personas toman remedios es para reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Healhtline comparte que, en algunos estudios preliminares, se vio que el vinagre de sidra de manzana podría mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a disminuir la respuesta de la glucosa en la sangre después de comer.

No obstante, aún se requiere de más investigaciones que confirmen los alcances de este posible beneficio del vinagre.

Además del de manzana y el blanco, hay varios tipos de vinagres. (Foto: Shutterstock)

Podría aliviar dolores de garganta

En conversación con Eat this, not that, la nutricionista Lisa DeFazio compartió que el agua con vinagre podría aliviar síntomas de enfermedades respiratorias, como el dolor de garganta.

“Mezcla un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana con la misma cantidad de agua tibia y haz gárgaras. ¡Esto aliviará tu dolor de garganta!”, aconseja DeFazio.

Sin embargo, esta preparación no reemplaza tratamientos médicos. En caso de padecer alguna enfermedad respiratoria, lo más recomendable es acudir con un especialista médico para evitar futuras complicaciones.

No ayuda a bajar de peso

Aunque el agua con vinagre es visto como una preparación ‘milagrosa’ que ayuda al cuerpo a bajar de peso, la realidad es que el ingrediente no ha demostrado tener propiedades adelgazantes.

Healthline menciona que, en algunos estudios, se ha visto que el vinagre de sidra de manzana puede promover por más tiempo la saciedad, lo que a su vez evita comer en exceso, pero no se menciona si este efecto es el mismo con la mezcla de agua.

El vinagre de sidra de manzana se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)

Reduce la erosión de los dientes

Debido a su contenido en ácido, uno de los efectos secundarios del vinagre es la erosión del esmalte de los dientes.

Combinar vinagre con agua diluye y reduce el riesgo de esta contraindicación, pero no debe consumirse en exceso.

Podría reducir la inflamación

Una de las características del vinagre de sidra de manzana es que tiene propiedades antibacterianas, lo que reduce la presencia de organismos ajenos.

Medical News Today explica que, debido a este efecto, el vinagre de sidra de manzana puede eliminar algunas bacterias en el estómago e intestino que provocan inflamación.

El vinagre de sidra de manzana puede perjudicar la salud si se consume en exceso. (Foto: Shutterstock)

Podría reducir la presión arterial

“Se ha descubierto que una dieta que incluya vinagre puede reducir significativamente la presión arterial sistólica”, comentó la especialista Lisa Hayim en una entrevista con Eat this, not that.

Sin embargo, no se especificó si este efecto en la presión arterial también puede resultar de consumir agua con vinagre.

Efecto en el sistema digestivo

Una de las razones por las cuales la gente toma agua con vinagre es por sus beneficios en el sistema digestivo, pero la realidad es que la mayoría de estos efectos son anecdóticos por la falta de evidencia.

Web MD explica que los efectos del vinagre de reducir el reflujo y el ardor estomacal se siguen estudiando.

El vinagre se toma como remedio casero para malestares del estómago. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cuáles son las contraindicaciones de tomar agua con vinagre?

Debido a la falta de análisis sobre la mezcla, el consumo de agua con vinagre debe ser moderado, ya que en altas cantidades el ingrediente ha demostrado ser perjudicial para el organismo.

Estos son algunos de los efectos secundarios que surgen de la ingesta excesiva de vinagre:

El vinagre de sidra de manzana puede ocasionar algunos malestares digestivos, entre ellos náuseas.

En grandes cantidades, el vinagre puede reducir los niveles de potasio y pérdida ósea.

Aunque el agua natural diluye el vinagre, el líquido puede erosionar el esmalte de los dientes.

En exceso, cualquier variación del vinagre puede resultar en ardor de garganta.

El vinagre de manzana tiene interacciones negativas con ciertos medicamentos, especialmente con los que están diseñados para tratar los niveles de azúcar en la sangre.

El vinagre de sidra de manzana puede tener ciertos efectos negativos en la salud. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Cómo se toma el vinagre con agua?

Debido a la escasez de estudios, no hay una recomendación oficial sobre cuánta agua con vinagre se puede tomar al día, lo mejor es mantener un consumo moderado para evitar posibles complicaciones o efectos secundarios.

Para tomar el remedio, Healthline explica que las dosis estándar de agua con vinagre oscilan entre 1 y 2 cucharaditas de 5 a 10 ml o 1 y 2 cucharadas de 15 a 30 ml al día mezcladas en un vaso de agua grande.