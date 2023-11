La última comida de la temporada de F1: Esto cuesta el restaurante al que fueron los pilotos en Abu Dhabi

¿Y el resto del ‘squad’? En marco de la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi, un piloto de la Fórmula Uno compartió que fue a cenar con sus compañeros al mismo restaurante en el que despidieron a Sebastian Vettel hace un año.

La temporada 2023 de la Fórmula Uno llegó a su fin con Sergio ‘Checo’ Pérez conquistando el subcampeonato tras batallar en diferentes carreras contra Lewis Hamilton. Max Verstappen se coronó en el primer lugar del campeonato.

Por medio de su cuenta de Instagram, el piloto Guanyu Zhou, perteneciente a la escudería Alfa Romeo, compartió un ‘photo dump’ de su visita a Abu Dhabi. Destaca una fotografía en la que aparece en un restaurante acompañado de otros pilotos.

Los pilotos de Fórmula Uno ya habían visitado Hakkasan. (Foto: Instagram / @hakkasanabudhabi)

¿A dónde fueron a cenar los pilotos de la Fórmula Uno?

En la imagen que compartió Guanyu Zhou se puede apreciar que se trata del restaurante Hakkasan, el mismo que visitaron hace un año todos los pilotos de la F1 para despedir a Sebastian Vettel, quien se retiró del deporte.

Aunque se desconoce la fecha exacta de la reunión, en esta ocasión hicieron falta algunos de los deportistas como ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen. Los que sí fueron son: Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly y Valtteri Bottas.

Guanyu Zhou compartió una foto con algunos pilotos de la F1. (Foto: Instagram / @zhouguanyu24)

El restaurante Hakkasan, que cuenta con once sucursales en diferentes partes del mundo, se especializa en gastronomía china moderna y está galardonado con una estrella Michelín.

Te contamos la historia detrás de uno de los restaurantes favoritos de los pilotos de la Fórmula Uno.

¿Qué significa Hakkasan?

De acuerdo con su sitio web, Hakkasan es un restaurante que se fundó en 2001 por el chef británico Alan Yau en Hanway Place, Londres, en Inglaterra.

“Creo que con Hakkasan, estaba tratando de encontrar una manera de ir más allá del techo de cristal de un mercado medio para la comida china”, comentó Alan Yau en una entrevista con el canal de Anything is Possible with Patrick Tsang en 2020.

Desde su fundación, Hakkasan se convirtió en uno de los lugares más populares de comida china, lo que permitió que en 2003 fuera galardonado con una estrella Michelín e iniciara su expansión en otros países en 2009.

El menú de Hakkasan se divide en diferentes secciones. (Foto: Instagram / @hakkasanabudhabi)

El nombre del establecimiento hace referencia a los orígenes de la familia del chef. El sitio web señala que Alan Yau se considera ‘hakka’, originario del norte de China, por lo que solo agregó ‘san’ como una señal de respeto: Hakkasan.

En 2010 abrió la sucursal de Abu Dhabi, a la que van los pilotos de la Fórmula Uno, y en la actualidad Hakkasan se encuentra en diferentes ciudades de países como: Estados Unidos, Turquía, India y España.

Desde 2021, Hakkasan forma parte de Tao Group Hospitality que también son dueños del restaurante Ling Ling que tiene una sucursal en la Ciudad de México.

Hakkasan ofrece variedades de dumplings. (Foto: Instagram / @hakkasanabudhabi)

¿Cuánto cuesta comer en Hakkasan?

El menú de Hakkasan se caracteriza por ser extenso y dividirse en diferentes secciones. Un cheque promedio por persona es de 500 a mil 500 pesos.

Estos son algunos de los platillos fuertes que destacan de la carta de Hakkasan:

Pato pekinés de la firma Hakkasan (completo): 3 mil 200 pesos

Pato pekinés de la firma Hakkasan con caviar (completo): 6 mil 469 pesos

Langosta entera: mil 715 pesos

Pollo crujiente con chile seco y almendra: 550 pesos

Hakkasan se especializa en comida china. (Foto: Instagram / @hakkasanabudhabi)

El sitio también tiene carne wagyu, un tipo de carne que proviene de una raza bovina de origen japonés, se caracteriza por su sabor y en ocasiones por los altos precios que puede tener. En Hakkasan los platillos con este ingrediente tienen un rango de 456 a 3 mil 672 pesos.

Algunas de las entradas que tiene la carta son: sopa de cangrejo en 316 pesos, dim sum supremo en 675 pesos y dumpling de pollo Shanghai en 410 pesos.

Hakkasan cuenta con bebidas alcohólicas. (Foto: Instagram / @hakkasanabudhabi)

Además de su carta normal, Hakkasan tiene un menú de autor cuyos platillos son para dos personas y precios no están disponibles en su sitio web.

Para beber, Hakkasan ofrece variedades de vino blanco, rojo, coctelería y cervezas originarias de China y Japón.