Hamilton ‘no soporta’: El británico se ‘rinde’ ante liderazgo de ‘Checo’ en el subcampeonato

A dos carreras de terminar la temporada 2023, ‘Checo’ Pérez se mantiene como potencial subcampeón de la Fórmula 1. Su rival inmediato, Lewis Hamilton, tenía posibilidad de luchar contra el tapatío, sin embargo, los resultados tras del GP de Estados Unidos y de Brasil, la diferencia se afianzó.

Al respecto, el británico aceptó que superar a Sergio Pérez en la contienda resulta muy complicado a estas alturas del campeonato.

Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de México. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Lewis Hamilton ve difícil luchar por el subcampeonato 2023

En el marco de las actividades del Gran Premio de Las Vegas, el heptacampeón de la Fórmula 1 respondió algunas preguntas a la prensa sobre su rivalidad con ‘Checo’ Pérez en el subcampeonato.

Tras cuestionarle la posibilidad de rebasar el puntaje del tapatío, Lewis respondió que no era algo tan viable: “No, está muy lejos”.

De acuerdo con los cálculos matemáticos del piloto de Mercedes, para que lograra cerrarse la lucha, Pérez tendría que sufrir “desastres” en las dos carreras restantes y, aunado a ello, Hamilton se vería obligado, como mínimo a quedar en segundo lugar en ambas fechas.

Sin embargo destacó, como en ocasiones anteriores, que para él no resulta relevante si queda o no como subcampeón este año: “Para mí, sinceramente, no hay ninguna diferencia si soy segundo o tercero”.

Lewis Hamilton y Checo Pérez. (Mexsport)

Asimismo destacó que lo importante del trabajo de Mercedes son los puntos que han sumado en Constructores: “Hemos tenido un año increíble teniendo en cuenta el coche de esta temporada”, señaló.

Hamilton reveló que ha sido una gran sorpresa la manera en la que como escudería se han posicionado en ese rubro. Y no perdió la oportunidad de resaltar el liderazgo de Red Bull, cuya diferencia con Mercedes es de 400 puntos.

“Nunca pensamos que estaríamos luchando por el segundo puesto entre los constructores y llamando a la puerta del coche más dominante, probablemente, de nuestra era”, dijo el heptacampeón.

Para finalizar, Lewis expresó que estaba agradecido por la posición que ostentan en la tabla y la mejoría que representó el monoplaza de este 2023 respecto a la temporada anterior, en la que el británico constantemente se quejaba con los ingenieros del rebote del auto.

¿Cómo va el campeonato de pilotos?

Tras el Gran Premio de Brasil, con los resultados de la carrera sprint y la dominical ‘Checo’ marcó mayor diferencia con Hamilton.