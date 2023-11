¿Verstappen le ‘echará la mano’ a ‘Checo’ para el subcampeonato? ‘No debería depender de mí’

La recta final de la temporada 2023 de Fórmula 1 llega con complicaciones para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien después de chocar contra Leclerc en el GP de México y quedar fuera de la carrera, ha sufrido duros comentarios e incluso los rumores de su permanencia en Red Bull se intensificaron.

Ahora, es su compañero y campeón de la temporada (matemáticamente), Max Verstappen, quien fue cuestionado por el mexicano, sobre todo porque en el GP de Brasil de 2022 hubo una situación similar a la que están viviendo en la escudería que terminó en un malentendido. Sin embargo, ahora las cosas serían diferentes.

“Creo que el año pasado tampoco se habló mucho de ello antes de entrar en el fin de semana de carreras. Pero sí, esperemos no llegar a eso, a esta situación. Considero que es mejor para todos”, dijo el piloto neerlandés en una conferencia de prensa previa al GP de Brasil que se realizará este fin de semana.

De igual forma, le preguntaron si habría algún tipo de intención tanto de él como del equipo para ayudar a que ‘Checo’ obtenga una mejor posición y de esta forma sume puntos para mantener el subcampeonato.

'Checo' Pérez espera volver a sumar puntos en el GP de Brasil 2023. (Foto: Mexsport)

No obstante, ‘Mad Max’ fue contundente y mencionó que Pérez es quien debe trabajar por elevar su diferencia con Hamilton, y confía en que lo logre.

“Creo que al final del día no debería depender de mí el que consiga los puntos, pero confío en que ‘Checo’ pueda mantenerse delante, porque creo que de media tenemos el coche más rápido”, mencionó Verstappen.

¿Qué fue lo que pasó entre ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen en el GP de Brasil 2022?

En la carrera donde ‘Checo’ ya estaba disputando el subcampeonato, en esa ocasión con Charles Leclerc, los ingenieros de Red Bull le dieron instrucciones a Max Verstappen de cederle su lugar al mexicano para que pudiera hacer más puntos.

Sin embargo, el neerlandés se negó. “¿Max, qué pasó?”, preguntaron. “Se los dije desde el verano pasado. Chicos, no me vuelvan a pedir eso. ¿Lo tienen claro? Les di mis razones y me mantengo en ellas”, respondió Verstappen.

Al término de la carrera, Pérez se mostró molesto con la actitud de su compañero, e incluso ‘le echó en cara’ su entonces bicampeonato.

Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez son compañeros en Red Bull. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

“Estoy muy sorprendido con lo que hizo Verstappen, después de todo lo que he hecho por él. Si tiene dos campeonatos, es por mí”, declaró el mexicano.

¿Cuál es el panorama para ‘Checo’ Pérez de cara al GP de Brasil 2023?

El panorama para el mexicano es complicado en esta temporada, pues además la diferencia de puntos entre él y Lewis Hamilton por el subcampeonato de este año es cada vez menor.

Después del GP de México, ‘Checo’ terminó con 240 puntos, mientras el británico aumentó su cuenta y ahora tiene 220 unidades, solo 20 menos que el mexicano.

Hasta el momento, la diferencia de puntos entre Hamilton y 'Checo' es de solo 20 puntos. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Hasta el momento, restan tres carreras (GP’s de Brasil, Las Vegas y Abu Dabi), además de una sprint a realizarse este sábado en São Paulo, por lo que el jalisciense necesita sumar la mayor cantidad de puntos para evitar que se repita lo de la temporada 2022 y terminar tercero en el campeonato de pilotos.