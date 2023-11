‘Checo’ reaparece tras terrible abandono en el GP de México: ‘Fue muy doloroso’

Después de varios días de ‘silencio’ por el abandono en el GP de México, ‘Checo’ Pérez compartió sus primeras declaraciones a medios sobre su contrato con Red Bull y los objetivos inmediatos en el campeonato de pilotos.

El tapatío llegó a Sao Paulo para disputar el Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre, el antepenúltimo de la temporada.

‘Checo’ se mantuvo fuera de los reflectores tras la carrera en México y no concedió más entrevistas, sin embargo los rumores en torno a su posible salida de Red Bull y la llegada de otros posibles pilotos comenzaron a rondar a la escudería austriaca.

Recientemente Helmut Marko descartó las suposiciones sobre el tema. En declaraciones para F1-Insider.com el expiloto alemán señaló que que tanto él como Christian Horner han insistido en más de una ocasión que Pérez tiene un asiento garantizado en Red Bull en 2024: “Tiene un contrato y lo cumpliremos”.

Asimismo señaló a un posible responsable de los rumores: “Puedo imaginar que Alonso mismo los ha estado difundiendo”, dijo el asesor de Red Bull.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre su futuro en Red Bull?

El piloto tapatío confesó que el abandono en la primera vuelta del Autódromo Hermanos Rodríguez fue “súper doloroso”, no solo en el momento sino en los días posteriores: “Volver a casa, fue un día muy triste”.

Además relató todo lo que estuvo rondando en su cabeza tras el incidente con Charles Leclerc: “Me dolió mucho, sobre todo cuando piensas en lo que podría haber pasado si no hubiera habido contacto y demás”.

‘Checo’ reconoce que tras varias reflexiones se dio cuenta de que había dado todo en ese intento de rebase: “Estaba luchando por el liderato y me la jugué y no me salió bien”.

Asimismo, el coequipero de Red Bull recalcó que el deporte motor requiere ciertas condiciones: “Todos somos pilotos y todos tenemos pasión porque creo que sin pasión no puedes hacer esto”.

Sin embargo aceptó que mantenerse con “la cabeza en alto” y el apoyo de toda la afición le han ayudado a sobreponerse de la situación.

¿Qué pasó con el auto de ‘Checo’ Pérez en el GP de México?

Las posibilidades de lograr adelantar a Leclerc estaban en la mira del tapatío, sin embargo ‘Checo’ señaló que hubo una cuestión técnica determinante en el incidente.

“Creo que hay algo en esta generación de coches que hace que rápidamente el coche de dentro se meta en tu ángulo muerto”, reveló en la entrevista.

El mexicano recalcó que hay varios factores que intervienen en estas acciones y, pese a que el resultado no fue favorable, lo valioso es ver cómo te repones y avanzas hacia el siguiente objetivo.

Respecto a la polémica que se suscitó en el Gran Premio de Interlagos en 2022 con Max Verstappen, ‘Checo’ aclaró que no han pensado en ello y que sabe que tiene el apoyo de su compañero.

¿Y el contrato de 2024 de ‘Checo’ Pérez en Rd Bull?

En relación con los planes de Red Bull para Sergio Pérez y la renegociación del contrato de 2024, el mexicano se sinceró y dijo que en realidad no era algo que tuviera en el radar: “No es algo que esté pensando”, confesó.

El oriundo de Guadalajara mencionó la ‘mala racha’ por la que estaba atravesando y comentó que lo único que lo ocupa ahora mismo es concentrarse en las carreras restantes.

Asimismo aclaró su postura respecto a los ‘chismes’ que lo rodean y cuál es su objetivo inmediato.

“Hay tantos rumores sobre mi futuro que no tengo energía para eso. Sólo quiero centrarme en el domingo y para eso tengo a mi manager”, finalizó.