Verstappen ‘manda a volar’ a ‘Checo’ y Red Bull en Brasil: ‘No me pidan darle la posición’

Sergio ‘Checo’ Pérez tenía la chance de asegurarse el subcampeonato de la Fórmula 1 al final de la primera vuelta del Gran Premio de Brasil y terminó con el peor de los resultados contra Charles Leclerc.

El mexicano terminó séptimo en la carrera de este domingo, mientras que el piloto de Ferrari concluyó cuarto con lo que ambos pilotos llegarán a Abu Dhabi, último Gran Premio de la temporada, con 290 puntos.

‘Checo’ pudo haber llegado con dos puntos de ventaja debido a que Red Bull ordenó a Max Verstappen, su coequipero, cederle la sexta posición en caso de que no pudiera rebasar a Fernando Alonso. Sin embargo, el campeón del mundo llegó a la línea de meta detrás del español.

“¿Max, qué pasó?”, fue el mensaje enviado por Red Bull.

“Se los dije desde el verano pasado. Chicos, no me vuelvan a pedir eso. ¿Lo tienen claro? Les di mis razones y me mantengo en ellas”, fue la respuesta.