Helmut Marko acusa a Fernando Alonso de iniciar rumores sobre ‘Checo’ Pérez

La temporada de la Fórmula 1 se acerca a su fin y ante los errores y rumores sobre cambios de pilotos y escuderías, Helmut Marko y Fernando Alonso de Aston Martin no se quedaron callados y respondieron a las distintas acusaciones que se les han hecho.

Después del Gran Premio de la Ciudad de México, críticos y seguidores del deporte motor cuestionaron la permanencia de Sergio ‘Checo’ Pérez con Red Bull.

Helmut Marko, asesor de operaciones de la escudería defendió el lugar de ‘Checo’ Pérez y acusó a Fernando Alonso como el responsable de iniciar los rumores de la llegada del español a la escudería austriaca, de acuerdo con el medio especializado, Motorsport.

¿Qué dijo Helmut Marko de Fernando Alonso?

Previo al Gran Premio de São Paulo, Brasil, Helmut Marko fue cuestionado sobre los rumores de la llegada de Alonso con Red Bull.

“Me imaginó que Alonso los ha dispersado él mismo, porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utilizaría sus medios para crear el ambiente”, afirmó Helmut Marko.

“Tanto Chrstian Horner como yo hemos enfatizado varias veces que ‘Checo’ Pérez conducirá con nosotros el año que viene. Independientemente de los resultados. ¡Tiene un contrato y lo cumpliremos!”, agregó Helmut

Helmut Marko Helmut Marko elogió el trabajo de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México y confirma su permanencia para 2024. (Foto: Mexsport)

¿Qué respondió Fernando Alonso?

Previo a las primeras prácticas en Brasil, Fernando Alonso declaró que habrá consecuencias a los responsables de difundir tal rumor.

El piloto de Aston Martin señaló que no estaba enterado de los últimos rumores, hasta llegar a Brasil.

“Rumores siempre va a haber en la Fórmula 1, al final ustedes están aquí, han estudiado una carrera, son periodistas, se han ganado el puesto. Normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, son gente que usa las redes sociales ara ganar seguidores, me sabe mal por ustedes por ustedes que ofrecen siempre la mejor versión. Me aseguraré de que haya consecuencias, porque para nosotros no es bonito, ni para mí, ni para la reputación de nadie”, declaró el español.