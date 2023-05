¿Qué tan sanas son las palomitas? Gases y otros efectos secundarios de comerlas

¿Eres de los que se acaban las palomitas antes de que empiece la película? Esta botana que proviene del maíz se acostumbra a consumir en cuando uno se lanza al cine. A pesar de su delicioso sabor, el consumo en exceso puede ocasionar algunos efectos secundarios en la salud.

Esta es una botana de maíz mexicana que conquistó el mundo, de acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, las palomitas son granos de maíz inflado que estallaron al ser expuestas a aceite caliente. Se caracterizan por tener un color blanco y una consistencia esponjosa y hay algunos registros de su consumo desde la época prehispánica.

Las palomitas provienen de los granos de maíz. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas calorías tienen las palomitas?

Aparte de su versión natural, las palomitas son versátiles, se le agregan otros ingredientes como sal, mantequilla, azúcar, caramelo y hasta chile, para darle mayor sabor.

Según My fitness pal, una página especializada en temas de ejercicio físico, este es el aproximado de calorías que se pueden hallar en las palomitas:

Palomitas de maíz (una taza): 80 calorías , que se pueden quemar con 12 minutos de ciclismo y 8 de correr.

, que se pueden quemar con 12 minutos de ciclismo y 8 de correr. Palomitas de mantequilla (100 gramos): 571 calorías , que se pueden quemar con 84 minutos de ciclismo y 58 de correr.

, que se pueden quemar con 84 minutos de ciclismo y 58 de correr. Palomitas de chile (100 gramos): 463 calorías , que se pueden quemar con 66 minutos de ciclismo y 47 de correr.

, que se pueden quemar con 66 minutos de ciclismo y 47 de correr. Palomitas de caramelo (170 gramos): 680 calorías, que se pueden quemar con 102 minutos de ciclismo y 66 de correr.

Hay palomitas que se hacen con caramelo. (Foto: Wikimedia Commons)

Desventajas de comer palomitas

Pueden causar gases

En conversación con Eat this, not that, la especialista Amy Shapiro explica que el consumo de palomitas puede provocar algunos malestares estomacales.

“Las palomitas de maíz pueden causar gases e hinchazón, ya que algunas personas no digieren correctamente el grano entero o pueden comer demasiado”, explica la Shapiro.

Algunas tienen muchas calorías

Una de las desventajas de ciertas versiones de palomitas es su alto número de calorías que, si uno no tiene cuidado, puede provocar ciertas afectaciones en el cuerpo.

“Si bien las palomitas de maíz infladas con aire son integrales y contienen muchos nutrientes, cuando se agregan grandes cantidades de mantequilla y sal, también se agregan calorías”, explicó a Eat this, not that la especialista Amy Goodson.

Asimismo, agrega que las que vienen empaquetadas para prepararse en microondas suelen contener altos niveles de grasas saturadas que han sido asociadas con:

Aumento de peso

Problemas cardiovasculares

Aumento en los niveles de colesterol malo

Elementos dañinos

Algunas versiones de microondas tienen sustancias dañinas como pesticidas usados en la producción de algunos maíces o ácido perfluorooctanoico en los empaques.

Además, en especial las de mantequilla, tienen diacetil, un saborizante artificial que la Revista del Consumidor señala como peligroso: inhalarlo provoca daños a los pulmones y restringe la capacidad respiratoria, por ello se aconseja no oler las palomitas recién hechas.

Además, según agrega un reciente estudio de la Universidad de Sao Paulo (USP), el consumo excesivo de diacetil, usado para darle sabor y aroma de mantequilla, puede causar Alzheimer, concluyó una investigación con ratones de laboratorio.

Exceso de sal

La preparación de algunas palomitas requiere el uso de grandes cantidades de sal, la principal fuente de sodio para el cuerpo.

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health, explica que el consumo excesivo de sal está relacionado con enfermedades cardíacas, problemas renales, osteoporosis y hasta el riesgo de padecer cáncer.

Beneficios de comer palomitas

De acuerdo con un estudio detallado en la Revista del Consumidor, publicado en septiembre de 2015, no todas las palomitas representan un riesgo: al natural, por sí solas contienen fibra y pocas calorías, aunque éstas pueden aumentar si se le agrega otros ingredientes como azúcares, sal, grasas o aceites, por ello aconseja prepararlas sin grasa o con unas cuantas gotas de aceite de oliva.

En las que hay que prestar especial atención en los ingredientes de las envasadas: “la cantidad y tipo de grasa, la sal y azúcar de las palomitas comerciales marca la diferencia entre un producto más o menos saludable”.

De igual manera, Healthline explica que las palomitas que se preparan en el microondas pueden dañar al cuerpo. Estos productos contienen un químico llamado ácido perfluorooctanoico que se asocian con problemas al hígado y al sistema inmunitario.

Algunas palomitas tienen un sabor a mantequilla. (Foto: Wikimedia Commons)

Una fuente de fibra y proteína

La especialista Amy Shapiro explicó al sitio de Eat this, not that explica: “Las palomitas de maíz pueden ser parte de un programa saludable de control de peso, ya que tienen fibra y proteína (si es un grano integral) y pueden llenarte con menos calorías”.

De acuerdo con el sitio de Healthline, esta botana es una buena fuente de fibra que se asocia con una mejor salud digestiva.

Puede ayudar a bajar de peso

Healthline explica que una de las características de esta botana, en su forma natural, es que contiene bajos niveles de calorías y altos en proteína. Consumirlas en moderación podría ayudar a fomentar una dieta saludable y baja de peso.