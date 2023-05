¿Atún en aceite o en agua? Esta es la forma más sana de consumirlo

“En el mar la vida es más sabrosa”... ¿pero será más sana? El atún es una de las formas más populares de consumir pescado, se esté o no cerca del mar, en especial en latas con aceite o agua, es una preparación práctica y lista para comer al momento.

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que el atún es un nombre que reciben algunos pescados de gran tamaño, provenientes de la familia de los escómbridos; uno de estos peces, el denominado aleta amarilla o rabil, se suele enlatar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que el atún es sometido a un proceso de esterilización con el cual se aumenta su conservación y se envasa de forma hermética, incorporan:

Aceites y caldos vegetales .

. Hay marcas que agregan caldo de soya y/o soya texturizada (sustituye una proporción del atún principalmente en las presentaciones de hojuelas y desmenuzado), cuyo porcentaje debe estar indicado en la etiqueta.

El atún enlatado se presenta en un bloque hecho de trozos prensados, desmenuzados o en pedazos de filete, se conserva de la siguiente manera:

Atún enlatado con aceite : Consiste en la cabeza y cola del alimento que se cuece en colado corto o estofado. Se le retiran las espinas y se vacía de vísceras antes de ser enlatado en aceite.

: Consiste en la cabeza y cola del alimento que se cuece en colado corto o estofado. Se le retiran las espinas y se vacía de vísceras antes de ser enlatado en aceite. Atún enlatado con agua: Se corta entero en forma de rodajas que se dividen en trozos, a los que se les quitan las espinas. Se somete a un proceso llamado salmuera, una concentración de sal, luego se cuecen mediante esterilización y se enlatan con agua ligeramente salada.

¿Cuántas calorías tiene el atún en aceite y en agua?

El sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio físico, este es el aproximado de calorías que tiene los diferentes tipos de conservación del pescado:

Atún en aceite (100 gramos): 174 calorías, que se pueden quemar con 26 minutos de ciclismo y 17 de correr.

que se pueden quemar con 26 minutos de ciclismo y 17 de correr. Atún en agua (100 gramos): 95 calorías, que se pueden quemar con 14 minutos de ciclismo y 9 de correr.

¿Qué tan sano es el atún en aceite?

“Las conservas de atún en aceite suelen tener más calorías y grasas que las conservas de atún en agua”, dice Healthline.

El sitio especializado de Eat this, not that explica que si este tipo de atún se conserva en aceites como el de oliva resultan beneficiosos para la salud del corazón; sin embargo, no siempre se consume esta versión, además la cantidad de este ingrediente lo hace un alimento grasoso.

Cuando este pescado se conserva en aceites como el de oliva, según dicho sitio de salud, tiene los siguientes beneficios:

Rico en antioxidantes

Propiedades antiinflamatorias

Propiedades antibacteriales

El atún con aceite tiene sus propios valores nutricionales. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué tan sano es el atún en agua?

El atún en agua se usa para ensaladas o diferentes platillos por su sabor neutro. Según Healthline, esta versión del atún es rica en un ácido graso omega-3 (docosahexaenoico), favorable para la salud cerebral y ocular.

La página de Mount Sinai explica que dicho compuesto ha sido relacionado con algunos beneficios como:

Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Evitar o reducir los síntomas de la artritis reumatoide.

Reducir la fatiga que se produce en personas que padecen lupus.

Healthline agrega que, aparte de ser una fuente de ácidos grasos, las proteínas en el atún en agua se asocian con beneficios para la pérdida de peso.

El atún en agua puede ser parte de una dieta balanceada. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuál es el atún enlatado más sano?

De acuerdo con Healthline, ambos tipos de atún son fuentes de vitaminas y minerales; sin embargo, el que lleva aceite contiene una mayor cantidad de grasas que pueden dificultar algunos procesos como bajar de peso.

A pesar de ello, Eat this, not that asegura que ambos tipos de este alimento son grandes fuentes de sodio. Consumir en exceso este elemento ha sido asociado con:

Problemas cardiovasculares

Aumento en la presión arterial

Hinchazón

Hipertensión

Problemas renales

De igual manera es posible que el atún enlatado se encuentre contaminado con mercurio, un elemento que en grandes cantidades puede ser nocivo para la salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), explica que la forma más común en la que las personas se exponen a este químico es con la ingesta de mariscos y pescados.

En un artículo del sitio Eat this, not that, la especialista Andrea Paul detalla que todos los pescados tienen cierto nivel de mercurio, “el atún enlatado tiene niveles relativamente altos de mercurio, por lo que su consumo podría volverse potencialmente dañino por encima de las tres porciones a la semana”.

Eat this, not that recomienda elegir marcas que sean bajas en grasas y sodio para evitar efectos secundarios en la salud del cuerpo.