Una mordida al Oscar: El lujoso menú con tacos, tequila y chocolates de estatuilla en el ‘after’

‘El mejor platillo es para...’: después de la ceremonia de los premios Oscar 2023, los asistentes a la gala pudieron disfrutar de un lujoso menú en The Governors Ball, el ‘after party’ de los Premios de la Academia de Hollywood.

La noche de este 12 de marzo, el Dolby Theatre fue la sede de la 95 edición de los premios Oscar en donde la Academia de Hollywood reconoció a las mejores producciones, directores y actores del año pasado.

Destacó el director mexicano Guillermo del Toro por su versión de Pinocho, que se llevó la estatuilla por ‘Mejor película animada’; sin embargo, la cinta que arrasó con siete galardones fue Everything Everywhere All at Once que incluso ganó en la categoría de ‘Mejor Película’.

Siguiendo la tradición de años anteriores, los premios Oscar celebran a sus ganadores con una fiesta llamada The Governors Ball, este año el servicio de catering fue proporcionado por el chef australiano Wolfgang Puck.

¿Cómo fue el ‘after party’ de los premios Oscar 2023?

La fiesta que le sigue a los premios Oscar tomó lugar en el mismo recinto que la ceremonia y previo al festejo los ganadores de la estatuilla dorada fueron a que se inscribiera su nombre en el premio.

Destacó la presencia de celebridades mexicanas como Diego Calva (actor de Babylon), Tenoch Huerta y Pedro Pascal.

Tenoch Huerta fue uno de los asistentes de los premios Oscar. (Foto: Instagram / tenochhuerta)

A través de redes sociales, se pueden apreciar que varios de los artistas se tomaron fotografías con los ganadores. Tenoch Huerta compartió una fotografía con Jonathan Ke Quan, actor de Everything Everywhere All at Once, quien sostenía su estatuilla dorada.

Algunos de los ganadores que asistieron a la fiesta oficial de los premios Oscar fueron:

Michelle Yeoh (Mejor Actriz)

Brendan Fraser (Mejor Actor)

Jaime Lee Curtis (Mejor Actriz de Reparto)

Guillermo del Toro (Mejor Película Animada)

El menú de la fiesta de los premios Oscar 2023

La empresa de Wolfgang Puck Catering, fue la encargada de otorgar el servicio de alimentos para los asistentes de la fiesta.

Estatuillas Oscar de chocolate

¡Para darle una mordida al Oscar! A través de redes sociales, se han compartido algunos de los platillos que pudieron disfrutar durante The Governors Ball, como una mesa llena de chocolates con la forma de la característica estatuilla.

Los asistentes a la fiesta de los Oscar pudieron disfrutar de postres de chocolate. (Foto: Instagram / @wpcatering)

Incluso se colocó una estación, proveniente de la empresa de postres Valrhona, que rociaba las estatuillas de chocolate con el tradicional color dorado de los Oscar.

La fiesta de los premios Oscar ofrecía pintar las estatuillas de chocolate. (Foto: Instagram / @wpcatering)

Cigarros de El Padrino

A los asistentes se les dio chocolates con la forma de un cigarro de tabaco, similar al que fumaban los protagonistas de El Padrino 1972. Este postre fue elaborado con Tequila Don Julio.

La fiesta de los premios Oscar ofrecía chocolates en forma de cigarros de tabaco. (Foto: Instagram / @wpcatering)

Carne wagyu y tacos

Previo a la celebración de los premios, Wolfgang Puck Catering presumió un vistazo al menú del evento: sirvieron carne wagyu, una raza de vacas japonesas cuya carne tiene denominación de origen y es considerada una de las más caras y deliciosas del mundo. Además, tacos duros, esa versión tex-mex de los taquitos.

La fiesta de los Oscar tenía carne wagyu. (Foto: Instagram / @wpcatering)

La fiesta de los premios Oscar tenía tacos duros. (Foto: Instagram / @wpcatering)

Salmón ahumado

En la celebración había una mesa llena de alimentos como salmón ahumado en forma del Oscar y dumplings.

Los asistentes de los premios Oscar disfrutaron de salmón ahumando en forma de la estatuilla. (Foto: Instagram / @wpcatering)

Hamburguesas y pollo frito

Se ofreció una tabla con carnes frías, quesos, frutas y canapés para que los asistentes acompañaran sus alimentos principales. Algunos de los platillos que degustaron las celebridades en sus mesas fueron:

Hamburguesas con carne wagyu.

Pollo frito con hojas de pandan sobre un waffle.

Ensalada de pollo.

Macarrones con queso en salsa Cacio e pepe.

Wolfgang Puck fue el chef encargado de la comida en la fiesta de los Oscar 2023. (Foto: Instagram / @wpcatering)

¿Quién es el chef Wolfgang Puck?

El chef Wolfgang Puck nació en julio de 1949 en St. Veit an der Glan, Australia. Desde una edad muy temprana mostró su interés por el arte culinario.

Empezó a cocinar en su juventud con su madre hasta que a la edad de 14 años incursionó en negocios locales. En su adultez trabajó en algunos restaurantes de lujo de Francia como Maxim de París y L’Oustau de Baumanière.

A los 24 años de edad, se trasladó a Los Ángeles en Estados Unidos para crear su propio negocio gastronómico. A lo largo de la década de los 70 amasó una popularidad que le permitió abrir su primer restaurante llamado Spago, uno de los más populares de su carrera, especializado en comida californiana.

Desde el inicio de Spago, la popularidad el chef ha crecido tanto que ha logrado abrir otros tipos de restaurantes. Actualmente cuanta con otros negocios de talla internacional, hasta que Wolfgang Puck Catering que se encargó del servicio de comida en la fiesta de los premios Oscar 2023.