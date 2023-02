‘Memo’ Ochoa lanza vino en colaboración con ‘The Wine of the Champions’

Las últimas semanas no han sido las mejores para Guillermo ‘Memo’ Ochoa en la cancha, sin embargo no todo ha sido malo desde su llegada a Italia, pues esta mañana anunció que lanzará ‘su marca’ de vino.

A través de su perfil de Instagram, ‘Memo’ Ochoa aparece etiquetado en la publicación del empresario vinícola italiano Fabio Cordella quien, con barricas de vino al fondo, sale sosteniendo una botella con la foto y el nombre del futbolista mexicano impresos.

“Finalmente aquí está. ¡Aquí está el vino Ochoa!”, escribió Cordella en su publicación, mostrando una colaboración que hizo el arquero azteca con una línea de vinos llamada The Wine of the Champions.

El diseño de la botella tiene una foto de ‘Paco Memo’ impresa a color, así como su nombre y firma. En la botella se lee que el tipo de bebida elegida fue un vino Primitivo Cabernet; este tipo es afrutado y suave, con una acidez balanceada.

Como tal no es una marca de vino que pertenezca al futbolista, pero sí es un producto en el que Ochoa está involucrado ya que fue una colaboración que hizo con el vinicultor italiano.

The Wine of the Champions: ‘Paco Memo’ se une al ‘selecto’ grupo de colaboradores

The Wine of the Champions es una línea de vinos que pertenece a la bodega del vinicultor Fabio Cordella, quien a través de diferentes diseños y tipos de vino, ha realizado colaboraciones con distintos futbolistas, entre los que destacan:

Ronaldinho

Marco Materazzi

Wesley Sneijder

Iván Zamorano

Roberto Carlos

Es así como ‘Memo’ Ochoa se une al grupo de colaboradores de Fabio Cordella, conocido por su actividad empresarial dentro del mundo vinícola.

En la misma publicación donde anunciaron el lanzamiento del ‘vino Guillermo Ochoa’, especifican que el producto ya está a la venta no solo en Italia, sino alrededor del mundo, y ¡México está incluido!

Lo único que tienes que hacer es contactar a la distribuidora a través de Instagram; en su publicación se encuentran etiquetados según el sitio desde donde pienses adquirirlo.

Captura de pantalla de la publicación de Fabio Cordella y 'Memo' Ochoa en Instagram.