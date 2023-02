‘Memo’ Ochoa dice que México ‘no es solo tiroteos’ y culpa a series de TV por imagen violenta

Guillermo Ochoa nuevamente está en el futbol europeo con el Salernitana y en una de sus primeras entrevistas en Italia negó que México sea solo un país violento y además declaró que sus cinco Mundiales y millones de ‘followers’ en redes sociales lo respaldan como buen portero a pesar de las goleadas que ha recibido en su carrera.

‘Paco Memo’ Ochoa fue entrevistado en Italia por el periódico Corriere Della Sera sobre su carrera como futbolista profesional, su regreso al futbol europeo, su opinión sobre la liga Serie A y su opinión sobre la violencia en México.

La Serie A no ha perdido calidad, dice Ochoa

El guardameta mexicano de 37 años de edad no compartió la idea de su entrevistador de que la liga italiana no tiene la misma calidad de hace 30 años y de que tampoco hay buenos porteros nacionales y por eso la mitad de los equipos tienen extranjeros como él bajo los tres palos.

“No estoy de acuerdo, la Serie A siempre es la Serie A. Solo que ahora también hay otras ligas de primer nivel, como la Premier League, mientras que antes solo estaba la italiana. Los campeones hoy tienen más opciones”, opinó Ochoa sobre la liga. “Los tiempos cambian, el futbol se globaliza, los estilos se mezclan. Tienen porteros muy fuertes: Donnarumma, Sirigu, Meret. Y luego el más fuerte del mundo, Buffon”, comentó sobre los guardametas italianos.

Ochoa no se desanima por goleada 8-2

El regreso de ‘Paco Memo’ Ochoa a Europa no ha sido el mejor tras disputar su quinta Copa del Mundo con la Selección Mexicana ya que en sus primeros cinco partidos con Salernitana ha sufrido tres derrotas, una de esas por marcador de 8-2 ante Atalanta.

“He visto mucho para desanimarme. Lo lamento, claro. Pero el futbol es así. Cuando te caes tan mal, te vuelves a levantar y eres aún más fuerte. Después de perder 8-2 solo puedes mejorar”, expresó sobre la mayor goleada de su carrera.

El Salernitana está cerca de la zona de descenso en la Serie A y el portero mexicano asegura que a pesar de su edad se siente en buena forma para ayudar a su equipo y no descender sería como ganar el campeonato.

“Estoy aquí para jugar, quiero concentrarme en el objetivo de la salvación. La Serie A es un sueño. Estoy bien, física y mentalmente. Para nosotros, salvarnos es como ganar el Scudetto: queremos regalar esta felicidad”, declaró.

Ochoa dice que sus followers lo respaldan

Guillermo Ochoa tiene 3.4 millones de seguidores en Instagram, por lo que podría ser considerado no solo una figura pública mundial, sino también un “personaje de culto” y él asegura que es gracias a su calidad como futbolista.

“Si tengo todos esos seguidores es porque soy buen portero, creo. Jugué en México, en Europa y jugué en cinco Mundiales. Gané algo de visibilidad”, respondió al periódico italiano y comentó que si no jugó en mejores clubes fue porque ocupaba plaza de extranjero. “Mi problema era uno solo: el pasaporte. Hasta hace tres años yo era extracomunitario y los equipos grandes prefieren dejar el puesto a un delantero. Pero siempre me han buscado”.

Ochoa asegura que México no solo es violencia

Aunque México suele ser noticia a nivel internacional por la violencia del narcotráfico, el exportero del América considera que hay mucho más cosas que describen mejor a su país y culpó a la televisión de la imagen negativa en Italia y otras partes del mundo.

“Es como Italia, ¿no? Pizza, mafia. México para los que no lo saben son tres cosas: tequila, narcos, Cancún. En parte es culpa de las series de televisión que mitifican la violencia. Me encanta México, por eso también actué como guía turística de un programa de televisión: quiero demostrar que mi país no es solo tiroteos. Somos una tierra llena de historia y arte”.

Finalmente, Ochoa confesó que cuando se retire del futbol piensa dedicarse a las inversiones inmobiliarias y gestión de derechos de imagen ya que estudiaba Administración de Empresas antes de convertirse en futbolista.