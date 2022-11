‘Checo’ Pérez preparó tostadas en el GP de México: ‘Mejor pa’ manejar que pa’ picar’

El Gran Premio de México 2022 llenó de adrenalina por la velocidad al Autódromo Hermanos Rodríguez, pero también de una amplia oferta de gastronomía, una incluso preparada en colaboración con el mismísimo Sergio ‘Checo‘ Pérez, quien antes de que se montara en su monoplaza para ganar el tercer lugar del podio fue visto preparando unas tostadas.

El tiktoker Roberto Morales ‘Robegrill’, famoso por peculiar forma de preparar alimentos de su natal Hermosillo, Sonora con frases icónicas como “¡Que chille!” y la “nalgadita” a los ingredientes, esta vez acudió a visitar a ‘Checo’ en el GP de México, para preparar juntos un plato con conchas frescas.

‘Checo Pérez’ prepara tostadas en el GP de México

“Vamos a hacer una tostada con conchas frescas con el ‘Checo’ Pérez’, comenta ‘Robegrill’ al inicio de un video de Tik Tok; “Venga, vamos”, contesta el tapatío.

En el contenido se pueden apreciar los ingredientes necesarios para la tostada: almejas (chocolata, reina), ‘patas de mula’ y ostiones.

El influencer explica paso a paso la receta que se debe seguir para que ‘Checo‘ Pérez haga su propio plato: “sacamos toda la carnita (de las almejas), la limpiamos”.

“Tan fácil que se ve todo, ¿verdad?”, comentó el piloto de la Fórmula 1 al ver el proceso de extirpar la carne de las almejas y los ostiones. ‘Checo‘ observaba muy interesado el proceso y le preguntó a ‘Robegrill’ si era chef, a lo que él contestó que no, pero le encantaba cocinar.

“Le damos una buena picada... ¿Te quieres animar?”, pregunta al piloto tapatío, ante lo cual tomó el cuchillo con mucha dificultad y con cuidado de no meter los dedos, debido a que ese día tenía carrera y se mostró preocupado por cortarse.

“Cuidado con los dedos”, decía ‘Checo’ al ver cómo ‘Robegrill’ picaba con velocidad la cebolla.

“Mejor pa’ manejar que pa’ picar”, bromeó ‘Robegrill’ al ver la forma en la que Sergio Pérez cortaba la proteína de las almejas que luego serían llevadas a un molcajete con sal, jugo de limón, aceite de oliva, jugo de tomate, pimienta y chile chiltepín, “dale estos a Leclerc”.

'Checo' Pérez fue muy precavido de no cortarse antes de la carrera. (Foto: Tik Tok / @robegrill).

¿Cuál es la comida favorita de ‘Checo’?

‘Checo‘ Pérez también reveló que es amante de los mariscos, pero que no los consume durante fines de semana de carrera para no arriesgar sentirse mal durante la competencia automovilística, “me encantan, se me está haciendo agua la boca”.

“Eres un orgullo para México, a mí también me encanta representar México a través de la cocina”, dijo el tiktoker a ‘Checo’.

En el video comentan que, al igual que en la cocina, las carreras requieren mucha práctica: “Practicamos en un simulador y todos lo viernes tenemos prácticas, en el simulador no te cansas tanto como en una carrera, pero se siente muy similar a la pista”, relató Sergio Pérez mientras veía a Robegrill alistando los detalles finales de la tostada: aguacate, sal de mar y más jitomate.

“Mi comida favorita es la mexicana, me encanta, en desayunos creo que no hay quién se acerque”, concluye Pérez, “¡Y que chille!”.

¿Cómo es la dieta de un piloto de F1?

La Fórmula Uno es un deporte automovilístico que requiere de disciplina, constancia, condición física óptima y un régimen alimenticio específico para las arduas competencias.

En una entrevista de 2017 Martin Poole, entrenador de la F1, reveló algunos datos sobre el régimen alimenticio que llevan los pilotos en la cotidianidad.

Poole recalcó que la dieta la siguen por un año y no solamente por las temporadas que compiten.

De acuerdo con el especialista, los mejores alimentos para los pilotos resultan ser una combinación de carbohidratos y proteínas:

Pasta

Arroz

Papas

Verduras

Pollo

Pescado

Verduras de hoja verde (lechuga, espinaca, acelgas, arúgula, etcétera)

Se recomienda que los pilotos consuman 50 por ciento de carbohidratos, 35 por ciento de proteínas y 15 por ciento de grasas por cada comida que realizan.