¿Qué pasa si comes pasta todos los días?

¿Qué tan bueno o malo es comer pasta? Este platillo tiene múltiples formas y suele ser uno de los primeros en salir de los platos de quienes buscan bajar de peso, sin embargo, también es uno de los pilares de la dieta mediterránea y fundamental en la gastronomía italiana.

Sus ingredientes varían sobre una base de trigo y agua, a veces incorpora verduras en su masa, otras huevo; da como resultado uno de los platillos más consumidos en el mundo, con infinitas formas, colores y sabores.

Es tan popular que cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, iniciativa de diversos fabricantes que se reunieron en 1995 en el primer Congreso Mundial de Pasta en Roma, Italia.

En 2011, una encuesta de Oxfam reveló que en era uno de los platos más populares en el mundo, por delante de la carne, el arroz y la pizza.

¿Qué tan nutritiva es la pasta?

La Fundación Española de Nutrición señala que la pasta es una “excelente fuente de energía, no engorda y previene de la arteriosclerosis”.

Si bien es rico en hidratos de carbono, es posible incorporarla a una dieta equilibrada en ciertas cantidades y modos de preparación, ya que es muy versátil: puede combinarse con carnes, pescados, quesos y verduras.

Según explica la nutricionista Lindsey Kane en el portal Eat this, not that, “cuando se consume dentro del contexto de una dieta bien balanceada, rica en nutrientes y de alta calidad, la pasta puede encajar pacíficamente en su vida sin estar reñida con su salud”.

Calorías: Una proporción media de pasta sin sazonar (60 g secas o 180 g cocidas) proporciona 230 kcal. Si se agrega mantequilla, salsa y queso se suman glúcidos, lípidos y vitaminas, lo cual conforma un plato equilibrado.

Comer al dente : De acuerdo con Larousse Cocina , se debe comer al dente, es decir, firme, pues tiene azúcares lentos que dan energía de manera prolongada, “mien­tras que una cocción excesiva transforma el almidón de la pasta en azúcares rápidos”.

: De acuerdo con , se debe comer al dente, es decir, firme, pues tiene azúcares lentos que dan energía de manera prolongada, “mien­tras que una cocción excesiva transforma el almidón de la pasta en azúcares rápidos”. Alto valor energético: ideal para quienes realizan mucha actividad física , ya que tiene hidratos de absorción lenta, es decir, la energía se libera poco a poco.

, ya que tiene hidratos de absorción lenta, es decir, la energía se libera poco a poco. Bajo contenido de grasas.

Contiene fibra : ayuda a regular el tránsito intestinal y contra el estreñimiento.

: ayuda a regular el tránsito intestinal y contra el estreñimiento. Su contenido de gluten y celulosa permite saciar el apetito.

Tiene una baja cantidad de sodio.

Los expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard recomiendan que un 1/4 del plato del buen comer incluya granos integrales, por lo cual comidas preparadas con pasta de trigo integral tienen “un efecto más moderado en la azúcar en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados”.

¿Qué pasa al comer demasiada pasta?

Eliminar la pasta totalmente de una dieta no es la mejor idea, ya que una alimentación baja en carbohidratos, sin asesoría de profesionales en nutrición, podría ser perjudicial para la salud; sin embargo, también es importante incorporarla a una dieta equilibrada sin abusar de su consumo.

Indigestión

Si te excedes, la especialista Lindsey Kane explica que podrías experimentar malestares estomacales como indigestión:

Incomodidad física debido a la distensión del estómago, a la cantidad de energía que el cuerpo debe asignar para apoyar a la digestión y al aumento extremo de azúcar en la sangre seguida de una caída superior.

debido a la distensión del estómago, a la cantidad de energía que el cuerpo debe asignar para apoyar a la digestión y al aumento extremo de azúcar en la sangre seguida de una caída superior. Coma alimentario: un estado letárgico que de deja con poca energía.

Subir de peso

Andrés Ayesta comentó en Eat this, not that que la única manera de que la pasta influya en el aumento de peso es si se come constantemente en porciones muy grandes:

“Una porción típica de pasta es de 2 onzas secas, lo que equivale a aproximadamente 1 taza cocida... La mayoría de los restaurantes y lugares de comida sirven porciones que suelen ser de tres a cuatro veces más grandes que una porción típica, lo que aumenta fácilmente la carga calórica de la comida”.

Riesgo de desarrollar enfermedades

Además, al mantener una dieta cotidiana alta en carbohidratos puede implicar peligros como desarrollar diabetes e hipertensión.

Valor nutricional de la pasta

Por cada cien gramos, contiene: