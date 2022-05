‘Que la cafeína te acompañe’: Así es Darthana, el café temático de Star Wars

Hace mucho tiempo en una galaxia no tan lejana llamada Estado de México, una cafetería de Toluca despachó un moka y un capuchino para resolver el conflicto de la falta de cafeína en las calles.

Darthana Coffee es un lugar temático inspirado en el universo cinematográfico creado por George Lucas, cuya primera cinta, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977), detonó un fenómeno global que ha persistido durante 45 años, tanto que cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars con la frase “May the 4th be with you” en referencia a la línea de las películas “May the force be with you” (”Que la fuerza te acompañe”).

Aquí le dan un nuevo sentido a estas palabras, Darthana nace con el lema “Que el café esté contigo” y son conscientes de “la fuerza de la cafeína”.

Los fanáticos de Star Wars pueden disfrutar cualquier día de bebidas y postres basados en sus personajes favoritos, rodeados de una decoración de otro mundo, con un vinilo del primer beso de Leia con Han Solo, rodeados de sables de luz, muñecos legos, un Halcón Milenario, sentados al lado de Grogu (Baby Yoda) y R2-D2.

Sables de luz, legos y paredes de Star Wars. (Foto: Facebook / Darthana Coffee).

Un menú galáctico: El hambre contraataca

En su carta encuentras diversos tipos de café para que estés muy alerta en las misiones galácticas, hay expreso, affogato (helado con expreso), americano, latte, flat white, moka blanco u oscuro, capuchino, irlandés (expreso doble, whiskey y crema batida) y frappuccino.

Su especialidad se llama Darthana (expreso con leche espumada, nuez y horchata), también hay opciones como I love you (licor del 43 y expreso) y I Know (licor de horchata, café expreso y crema de coco).

Para apostar por una tarde pacífica, sirven tisanas como Om (cardamomo, flor de azafrán, raíz de régaliz, hinojo, raíz de jengibre, canela, hierba de limón y botones de rosa).

Y si lo que quieres es terminar la guerra con el calor, puedes pedir malteadas y frappés Obi (mazapán), Luke (galleta Príncipe), Yodi Baby (matcha), Sid (Gansito), Nilus (Choco Roles), Ren (Nutella) o Mol (borrachitos); o bien, sodas italianas con perlas explosivas que emulan los cristales de Kyber: mora azul, manzana verde, granada, uva y mango.

Para cuando el hambre contraataca, ofrecen chapatas Nok (jamón de pavo y queso gouda), Musta (jamón serrano y gouda) y Raiders (atún y panela); o bien, sándwiches Boba (atún y panela) y Sky (jamón y gouda).

En su sección de “Sweet side of the force” (el lado dulce de la fuerza), tienen “Hel-ado oscuro” Darthana (color negro, de coco, carbón activado y licor de horchata) y Veider (de chocolate amargo); así como “Hel-ado luminoso” Walker (de rumchata, crema de coco y expreso), Yodi (helado de pistacho).

En su sección de postres tienen helado oscuro. (Foto: Facebook / Darthana).

Para acompañar esa taza de americano tan oscura como el alma de Darth Vader, no faltan unas galletitas Wuki cookies, un muffin galáctico o una rebanada de cheesecake Trooper (chocolate y nuez) o Tatu (zarzamora).

¿Dónde? Mariano Matamoros 708, primer local, Toluca de Lerdo, Estado de México.

¿Cuánto? Las bebidas cuestan de 30 a 45 pesos, la comida de 29 a 75 pesos.