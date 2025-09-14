¿Lees tu horóscopo diario? Ya no eres Virgo, eres Leo: Signos zodiacales están desfasados 2 mil años

Esta es la razón por la que los signos zodiacales estarían desfasados 2 mil años. (Foto: El Financiero/Shutterstock)

Aunque no creas en la astrología, seguramente desde niño conoces cuál es tu signo zodiacal o en una época de tu vida leíste tu horóscopo en alguna revista o periódico. Sin embargo, es posible que todo este tiempo hayas vivido en el error, con el signo equivocado.

Los astrólogos explican que el zodiaco se basa en las constelaciones que, hace miles de años, se alineaban con el Sol en distintas fechas del año. Pero, con el paso del tiempo, la visión del cielo ha cambiado, y con ella, también los signos, de acuerdo con el artículo Tu signo zodiacal está desfasado por 2 mil años, publicado por The New York Times.

A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, éste parece moverse frente a un fondo de estrellas. Hace 2 mil años, los antiguos astrónomos dividieron el recorrido en 12 partes, cada una ligada a una constelación zodiacal como Aries, Tauro, Géminis, etc.

Un ejemplo son quienes nacieron el 17 de septiembre. Las personas bajo esta fecha son Virgo, porque en esa época del año el Sol estaba frente a la constelación Virgo… pero eso fue hace dos milenios.

Hoy, con esa misma fecha, el Sol ya no se alinea con Virgo, sino con otra parte del cielo. En algunos casos, podría pertenecer a un signo anterior. Si se ajustara el calendario zodiacal a la posición actual de las constelaciones, muchas personas cambiarían de signo.

¿Por qué cambiaron los signos zodiacales? Estas son las 3 razones

Hay tres razones principales por las que los signos zodiacales actuales ya no coinciden con las constelaciones que les dieron nombre, según The New York Times. Estos son los tres motivos:

1. El movimiento de la Tierra

Además de rotar y trasladarse, la Tierra también realiza otros movimientos más sutiles. Uno de ellos es la precesión axial, un fenómeno descubierto hace más de dos mil años.

Este movimiento puede compararse con un trompo: cuando un trompo gira, su eje de rotación no permanece totalmente fijo, sino que empieza a tambalearse en círculos. La Tierra hace algo parecido, pero a una escala de tiempo mucho mayor, es decir, tarda cerca de 26 mil años en completar un ciclo.

Esto significa que las estrellas se desplazan un grado cada 72 años. Con los siglos, la diferencia se acumula y las constelaciones zodiacales cambian.

La tierra tarda 26 mil años en que el polo norte trace un círculo completo en el cielo. A este movimiento oscilante los científicos lo llaman precesión axial. (Foto: Shutterstock)

Un ejemplo es el equinoccio de primavera, que ocurre alrededor del 20 de marzo en el hemisferio norte. En la antigüedad, el Sol se encontraba frente a la constelación de Aries en esa fecha. Por eso, en la astrología se dice que el signo zodiacal de Aries comienza con la primavera.

Sin embargo, en la actualidad, debido al movimiento de precesión axial, el Sol ya no estaría frente a Aries en esa fecha, sino frente a Piscis, un signo anterior.

No obstante, la astrología continúa usando el zodiaco tropical, que se basa en la posición de las constelaciones tal como eran vistas en tiempos del astrónomo griego Hiparco, alrededor del Siglo II A.C.

Hiparco fue el primero en notar este cambio, ya que no podía observar directamente las estrellas durante el día, esperó a un eclipse lunar para calcular la posición del Sol en relación con las estrellas.

Al comparar sus mediciones, se dio cuenta de que la vista de las estrellas había cambiado y estimó que se desplazaba alrededor de un grado cada siglo.

2. Las constelaciones no tienen el mismo tamaño

En 1928, la Unión Astronómica Internacional estableció una división oficial del cielo en 88 constelaciones, pero Stacy Palen, profesora emérita de la Universidad Estatal de Weber, explicó que estas divisiones no son piezas iguales. “Son figuras irregulares que no guardan simetría alguna”.

Debido a esta distribución desigual, el Sol no pasa el mismo tiempo en cada constelación del zodiaco. Por ejemplo, el Sol pasa más del doble de tiempo en Virgo que en Cáncer. Y solo una semana en Escorpio… si incluimos a Ofiuco, una constelación que también se cruza con la trayectoria del Sol, pero que no forma parte del zodiaco tradicional.

Astrólogos aseguran que las constelaciones son figuras irregulares que no guardan simetría alguna. (Foto: Shutterstock)

3. Ofiuco, el signo olvidado y no incluído en el zodiaco

Ofiuco, también conocido como el portador de la serpiente, ha sido durante mucho tiempo ignorado por la astrología.

Ofiuco no forma parte del zodiaco tradicional; sin embargo, astronómicamente, el Sol atraviesa trece constelaciones durante su recorrido anual por la eclíptica. El Sol transita esta constelación aproximadamente entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre.

Para quienes nacieron bajo Escorpio, hace 2 mil años, es más probable que Ofiuco estuviera detrás del Sol en su cumpleaños. Ante el movimiento de la tierra, hoy la mayoría de los Sagitario también nacieron con Ofiuco.

No obstante, aún no se sabe por qué los babilonios dejaron fuera a Ofiuco de sus signos. Este signo está representado por un hombre que sostiene una serpiente, una figura inspirada en Asclepio, el dios griego de la medicina y la curación. Por eso, este signo suele asociarse con la sabiduría, la transformación, la sanación y la búsqueda del conocimiento.