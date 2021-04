Arranca la Mercedes-Benz Fashion Week Rusia; participarán tres diseñadoras mexicanas

La Mercedes-Benz Fashion Week Russia ya está aquí. Este lunes se llevará a cabo la inauguración del evento de moda, donde la marca RUBAN tendrá a su cargo abrir el show en Moscú.

El calendario del evento incluye transmisiones en vivo a través de sus páginas oficiales, así como presentaciones en video de diseñadores de distintos países como Argentina, Bélgica, Chile, Chipre, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nigeria, Perú, Polonia, Corea del Sur, España , Reino Unido y Estados Unidos.

Por parte de México se presentarán tres marcas de diseñadoras: Collectiva Concepción, Vero Díaz y Alejandra Raw.

La semana de la moda de Rusia tendrá como símbolos la digitalización, la moda ética, la inclusión y la diversidad.

En colaboración con la marca Laska, diseñadores y diseñadoras emergentes de Tavrida Art presentarán piezas creadas a partir de colecciones antiguas para hacerlas prendas nuevas. Este concepto forma parte de la colaboración #RethinkFashion (Repensar la moda), la cual promueve el consumo conciente, se indica en el boletín sobre el evento.

Otro aspecto importante es que en las pasarelas de Rusia veremos a modelos de edad avanzada, como parte de la colaboración con Moscow Longevity. Esto ha ocurrido ya en otras ocasiones en la semana de la moda rusa, puntualiza el texto.

El día 20 de abril, se lanzará una plataforma digital interactiva de la semana de la moda rusa, la cual podrás encontrar en el enlace http://mbfwrussia.ru/en. En esta, se contará más sobre las y los participantes, y presentará a expertos en moda y desarrollo sostenible, de acuerdo con un comunicado.

El “automóvil estrella” de este evento de moda será el Mercedes AMG E 53 4MATIC + Coupé.

La MBFW Rusia se llevará a cabo del 19 al 24 de abril, y contará con la participación de las y los diseñadores rusos RUBAN, ROGOV, Vereja, /SELFÉTUDE, o5o, OTOCYON, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, N.LEGENDA, Sasha Gapanovich, 1377, HARD by HSE Art&Design School, Lyubov Babitskaya, K TITOVA, BOYARI, Ansel, Gerda Irene, RE / MARKA, Institude of Business and Design (B&D), FASHION REBELS, ELENA SOUPROUN, ALENA NEGA, Julia Dalakian y Lasscutok.

También estarán presentes Lada Sergunina, LEADER by VADIM MERLIS, Lena Kаrnauhova, TSIGANOVA presents a collection RUSSIAN STYLE & Konyukhov, M.I.R.277, NOT NEW COLLECTION by Laska, PROfashion Masters (Ksenia Demianenko, Lyudmila Gorkovenko, Ksenia Vlasova & Evgeniya Sinkova, Emiliya Tokranova, Nikolay Vorobyov), VOLEGOV, Semiletova, SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY y Teplitskaya design.

Collectiva Concepción (CDMX), Vero Díaz (Mérida) y Alejandra Raw (Guadalajara) realizarán presentaciones online el día 22 de abril, según el calendario de la MBFW Rusia.

“Propusimos a tres creativas mexicanas, con un ADN de sus marcas muy diferente uno del otro. Después de enviar toda la información solicitada por el consejo de moda ruso, fueron aprobadas las tres y es así como podremos ver dentro del contenido de MBFWR el trabajo de tres grandes diseñadoras mexicanas de diferentes partes de la República”, indicó Beatriz Calles, directora adjunta de Mercedes-Benz Fashion Week México, en un comunicado.

