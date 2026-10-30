Violencia alcanza otro restaurante: Asesinan a dos hombres en Mazatlán

Un grupo armado llegó a un restaurante en la zona turística de Mazatlán y disparó contra dos personas

Un grupo armado arribó a un restaurante en la zona turística de Mazatlán, Sinaloa y disparó contra dos personas que se encontraban en el lugar.

Una falleció en el sitio, mientras la otra resultó herida y murió en el hospital horas mas tarde.

Los hechos ocurrieron este jueves 29 de octubre en el Paseo del Pacífico del puerto de Mazatlán, de acuerdo con información oficial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

Las victimas fueron identificadas como Juan Pablo “N”, de 34 años quien falleció en el interior del restaurante, mientras que su compañero identificado como Daniel “N” fue trasladado a la cruz Roja y después a un hospital en donde falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.

¿Cómo está la delincuencia en Mazatlán?

La situación de violencia que impera en Mazatlán desde hace varias semanas se ha extendido a varias colonias y a sectores turísticos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes fungieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y evitar el paso de personas ajenas a las diligencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, realizar el levantamiento de evidencias y recabar información que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Una vez concluidas las diligencias iniciales, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos necesarios para su identificación oficial y posterior entrega a sus familiares.

Por la tarde, se localizó el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en la maxi pista Culiacán-Mazatlán, a la altura del poblado Costa Rica.

El cuerpo presentaba signos de tortura y estaba semidesnudo.

En tanto, La Fiscalía General de la República informó de la detención de Jorge “N”, Exneider “N” y dos menores de edad, detenidos en un campamento armado sobre la carretera El Salto-Villa Unión, en las inmediaciones de Concordia, Sinaloa, donde autoridades aseguraron seis fusiles, mil 915 cartuchos y 65 cargadores.