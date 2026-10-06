Lilia Cedillo reafirma continuidad al frente de la BUAP hasta 2029; ‘hay rectora para mucho rato’, enfatiza

Lilia Cedillo Ramírez destacó que la BUAP cuenta actualmente con una matrícula de 130 mil 41 estudiantes.

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, reafirmó que continuará al frente de la institución hasta 2029, periodo para el que fue electa por la comunidad universitaria.

“Hay rectora para mucho rato”, expresó Cedillo durante su primer informe de labores de la gestión 2025-2029, que presentó ante el Consejo Universitario en el Salón Barroco del Edificio Carolino.

El mensaje de la rectora se produjo luego de versiones sobre una eventual salida anticipada del cargo, escenario que también fue descartado durante el encuentro por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El mandatario estatal manifestó su respaldo a la autonomía universitaria y afirmó que Cedillo concluirá el periodo para el que fue electa.

Durante su mensaje, Cedillo Ramírez destacó que la BUAP cuenta actualmente con una matrícula de 130 mil 41 estudiantes, lo que representa un crecimiento de 69 por ciento en poco más de una década.

La universidad ofrece además 371 programas educativos en 32 municipios de Puebla y ha otorgado más de 75 mil becas a integrantes de su comunidad estudiantil.

Entre los proyectos destacados se encuentran también los avances en Ciudad Universitaria 2, así como investigaciones y programas de vinculación científica que han permitido a integrantes de la BUAP participar en actividades relacionadas con el CERN, uno de los centros de investigación científica más importantes del mundo.

La rectora planteó que los proyectos universitarios deben trascender administraciones y señaló que la fortaleza de la BUAP no puede depender de una sola persona.

La continuidad de su gestión hasta el 4 de octubre de 2029 permitirá dar seguimiento a los proyectos académicos, científicos y de infraestructura que actualmente desarrolla la universidad.

El informe se realizó ante el Consejo Universitario en un formato centrado en la comunidad académica y en la rendición de cuentas institucional.