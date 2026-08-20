Cielo nublado en Guadalajara: Espera clima ‘fresco’ este viernes 21 de agosto, con mínima de 13°C

Así estará el clima en Guadalajara este viernes 21 de agosto.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este viernes 21 de agosto será de cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 13°C, con un ambiente fresco en la región.

Cielo nublado sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Pexels

¿Qué temperaturas esperan en Jalisco este viernes 21 de agosto?

En Guadalajara, las temperaturas se situarán entre 12.7°C y 24.0°C. Zapopan registrará valores similares, con una mínima de 12.3°C y una máxima de 24.0°C. Ambas ciudades tendrán un día fresco.

En Tlaquepaque y Tonalá, las temperaturas estarán entre 13.0°C y 24.3°C. Las mínimas serán parecidas en toda la zona, pero las máximas mostrarán pequeñas variaciones. Todas las ciudades mantendrán un cielo nublado durante el día.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara mañana?

El pronóstico general para el viernes es de cielo nublado. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco. Estas lluvias podrían venir con descargas eléctricas.

El viento en la Zona Metropolitana de Guadalajara soplará del este con velocidades de 4 a 5 km/h. La nubosidad será persistente, lo que ayudará a mantener las temperaturas frescas en la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 21 de agosto: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 22 de agosto: Máxima de 21°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 23 de agosto: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Se observa una tendencia a la baja en las temperaturas máximas para el sábado y domingo, con un descenso de hasta 8°C. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 12 y 13°C, con mañanas frescas en la región.

¿Qué precauciones tomar con las lluvias en Jalisco?

Ante la probabilidad de lluvias fuertes, es crucial tomar precauciones. Se recomienda evitar cruzar calles con corrientes de agua y estar atentos a los avisos de Protección Civil. Conducir con cuidado será muy importante.

Para este viernes, se sugiere usar ropa ligera y llevar un paraguas o impermeable, si planea salir. Las temperaturas frescas de la mañana invitan a usar una chaqueta ligera, pero el día será agradable en general.

Fuente: CONAGUA.

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