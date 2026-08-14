Detienen a pareja que mató a golpes a su hijo: Lo dejaron 4 días en estado delicado sin atención médica

Una pareja fue detenida en Morelos, Edomex, por presuntamente golpear a su hijo para que días después muriera.

Juan Carlos ‘N’ y Silvia Marlén ‘N’ fueron detenidos en el Estado de México. Se les acusa de presuntamente asesinar a golpes a un menor de edad, hijo de la mujer.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención por los hechos ocurridos en el municipio de Morelos el pasado 3 de agosto.

De acuerdo con las indagatorias, el menor de edad fue golpeado por Silvia ‘N’, su madre, y Juan Carlos ‘N’, su padrastro, en su vivienda.

El menor quedó inconsciente tras la golpiza, y después presentó complicaciones de salud que lo mantuvieron cuatro días en estado delicado antes de ser llevado a un hospital.

El menor de edad murió tras recibir atención médica, por lo que las autoridades notificaron los hechos a las autoridades.

Menor de edad asesinado a golpes murió por traumatismo craneoencefálico

La Fiscalía del Estado de México informó que los estudios realizados sobre el menor indican que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, además de que el cuerpo de la víctima tenía indicios de maltrato físico.

La investigación y las pruebas recabadas permitieron que el Ministerio Público identificara a Silvia Marlén ‘N’ y Juan Carlos ‘N’ como los probables responsables del ataque que provocó la muerte del menor de edad, por lo que se les señaló de homicidio y solicitó a un juez las órdenes de aprehensión en su contra.

Tras su detención, la pareja fue ingresada a un Centro Penitenciario de Reinserción Social, a la espera de que la autoridad determine su situación jurídica.

En caso de que sean declarados culpables, podrían recibir una pena de 70 años de prisión cada uno, de acuerdo con Quadratín.

Por ahora se desconoce el motivo de la agresión contra el menor de parte de su madre y su padrastro, o si hay más personas involucradas en el hecho calificado como homicidio en Edomex.

Con información de Quadratín.