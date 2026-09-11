Educación financiera para construir prosperidad incluyente

Las sociedades más prósperas no son las que únicamente generan riqueza, sino las que crean las condiciones para que más personas puedan participar de ellas. En ese objetivo, la educación financiera desempeña un papel fundamental.

A lo largo de su vida, toda persona enfrentará decisiones que influirán en su bienestar y en sus posibilidades de desarrollo: administrar ingresos, planear metas, ahorrar, invertir, proteger su patrimonio o utilizar financiamiento de manera responsable. La diferencia entre aprovechar una oportunidad o perderla suele estar determinada por la información, los conocimientos y los hábitos con los que se toman esas decisiones.

Por eso, la educación financiera no debe considerarse un conocimiento complementario. Es una herramienta de desarrollo personal, movilidad social y crecimiento económico. Mientras más temprano se adquiere, mayor es su capacidad para transformar el futuro de las personas.

La inclusión financiera comienza mucho antes de utilizar una cuenta, un crédito o cualquier solución tecnológica. Comienza cuando una persona entiende cómo administrar sus recursos, evalúa riesgos, planifica objetivos y toma decisiones informadas. El acceso abre una puerta; la educación financiera permite cruzarla y aprovechar las oportunidades que existen del otro lado.

Ésa es la razón por la que la educación financiera representa una de las inversiones sociales con mayor potencial de impacto. Genera capacidades que permanecen toda la vida y que se traducen en mayor autonomía, resiliencia y capacidad para construir patrimonio. También fortalece la confianza de las personas para participar activamente en la economía y tomar decisiones que contribuyan a su bienestar y al de sus familias.

Con esta visión impulsamos Aprende y Crece Finanzas de la A-Z, una iniciativa que pone a disposición de estudiantes y familias contenidos gratuitos para fortalecer conocimientos financieros desde edades tempranas. A través de 40 lecciones y más de 200 recursos digitales, el programa acerca conceptos fundamentales relacionados con el manejo del dinero, la protección financiera, el crecimiento patrimonial y el uso responsable de herramientas financieras.

El desafío es especialmente relevante en una economía cada vez más digital, dinámica e interconectada. Las nuevas generaciones enfrentarán un entorno con mayores opciones, pero también con mayores riesgos y niveles de complejidad. Prepararlas para comprender y gestionar esa realidad no es solamente deseable; es una condición para que puedan desarrollar todo su potencial.

La educación financiera contribuye a formar ciudadanos más informados, consumidores más responsables y personas con una visión de largo plazo. Les permite convertir ingresos en patrimonio, objetivos en planes y oportunidades en resultados. En consecuencia, fortalece no sólo el bienestar individual, sino también la productividad, la estabilidad y el crecimiento de las comunidades.

Estoy convencido de que la prosperidad incluyente se construye cuando más personas cuentan con las herramientas necesarias para participar plenamente en la vida económica. La educación financiera es una de esas herramientas. Su valor no se mide únicamente por lo que enseña sobre dinero, sino por las oportunidades que ayuda a crear.

Porque al final, la verdadera inclusión financiera no consiste en ampliar el acceso a los servicios financieros. Consiste en ampliar las posibilidades de desarrollo de las personas. Y ese proceso comienza con educación.