Emergencia ferroviaria en Tlaxcala: Descarrila tren con más de 9 mil litros de material flamable

El tren que descarriló en Tlaxcala transportaba más de 9 mil litros de material flamable. (Foto: Quadratin Tlaxcala)

Un tren que transportaba aproximadamente más de 9 mil litros de material flamable se descarriló, provocando que al menos 10 vagones tipo carrotanque quedaran afectados, algunos volcados, lo que encendió las alarmas en Tlaxcala.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo, entre los límites de los municipios de Yauhqyemehcan y Apizaco, donde fueron activados protocolos de emergencia ante el riesgo de fuga del material peligroso.

De acuerdo con la agencia Quadratin Tlaxcala, el percance fue reportado alrededor de las 03:00 horas, cuando personal de FerroSur fue alertado por el operador de la locomotora, quien informó que tras avanzar con dirección a la zona norte del país, el tren se salió de las vías por causas aún no confirmadas.

¿Qué corporaciones respondieron a la emergencia del tren en Tlaxcala?

Ante el llamado de emergencias al 911, distintas corporaciones fueron movilizadas a la zona del accidente, como los elementos de las policías municipales y estatales, además de los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona y brindaron apoyo en las labores de resguardo.

Minutos después, cerca de las 04:30 horas, arribaron bomberos y personal de la Coordinación de Protección Civil para evaluar el nivel de riesgo y descartar posibles fugas o situaciones que pusieran en peligro a la población, informó Quadratin.

¿Qué pudo haber causado el descarrilamiento del tren en Tlaxcala?

Fue cerca de las 06:30 horas que, de acuerdo con información preliminar, el personal de FerroSur detalló que había diversas causas posibles del descarrilamiento, como son una posible falla mecánica, daños en las vías o hasta manipulación externa con la intención de cometer un asalto a la máquina.

Hasta el momento, las labores continúan en la zona, ya que el retiro de los carrotanques requiere maniobras especializadas. Cada unidad transporta miles de litros de material flamable, por lo que primero debe realizarse el vaciado seguro de las sustancias antes de proceder con el levantamiento de las estructuras.

Autoridades mantienen vigilancia en el área y no se reportan, hasta ahora, personas lesionadas.