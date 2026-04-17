¿Te escapas de finde a Morelos? Habrá calor, pero también cielo nublado este sábado 18 de abril

El SMN informa que canales de baja presión y humedad del Pacífico causarán estas condiciones en el centro-sur. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 18 de abril, el clima en Puebla y Morelos estará marcado por un cielo nublado y temperaturas cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que canales de baja presión y humedad del Pacífico causarán estas condiciones en el centro-sur. Se esperan máximas cercanas a los 28°C en la región, con variaciones por ciudad.

¿Qué temperatura hará hoy en Puebla y Morelos?

En Cuernavaca, la capital de Morelos, la temperatura actual es de 27.4°C, con una máxima de 28.3°C y una mínima de 14.7°C. Los vientos serán ligeros, de 4 km/h, y la humedad se ubica en 30%.

La ciudad de Puebla tendrá una máxima de 27.3°C y una mínima de 13.7°C, con viento de 9 km/h. En Cholula, la máxima será de 26.3°C y la mínima de 12.7°C. Los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula también presentarán condiciones similares.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la región este sábado?

La probabilidad de lluvia es baja en ambas entidades. Sin embargo, el cielo estará nublado en toda la zona. La humedad en Puebla es del 0%, mientras que en Cuernavaca y Cholula es del 30%.

El viento será más fuerte en Puebla, de 9 km/h, y en Cholula, con 8 km/h. En contraste, Cuernavaca tendrá vientos más ligeros, de 4 km/h. Estas condiciones ayudarán a mantener el ambiente cálido.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos la próxima semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 18 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 20 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra una ligera baja en las temperaturas máximas. El cielo permanecerá nublado, pero sin pronóstico de lluvias significativas para la zona. Las noches seguirán frescas.

¿Cómo protegerse del calor en Puebla y Morelos?

Se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse hidratados, bebiendo suficiente agua durante el día. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas también es clave para la salud.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protección solar son medidas importantes. Para quienes realicen actividades al aire libre, es aconsejable buscar la sombra y hacer pausas frecuentes.