Saca el bloqueador: Península de Yucatán espera calor intenso y cielo despejado este viernes 17 de abril

Actualmente, la ciudad marca 27.1°C, con un cielo despejado y una humedad del 0%. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Península de Yucatán este viernes 17 de abril presentará un día mayormente despejado con calor intenso, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas elevadas que afectarán a varias ciudades de la región, desde Mérida hasta Chetumal, con pocas probabilidades de lluvia.

¿Qué temperatura hará hoy en Península de Yucatán?

Este viernes, la región registrará un día soleado. En Mérida, la temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 38°C.

Actualmente, la ciudad marca 27.1°C, con un cielo despejado y una humedad del 0%.

En Cancún y Chetumal, las temperaturas serán más suaves, con mínimas de 22°C y máximas de 29°C, y un cielo poco nuboso.

En Tulum, se esperan temperaturas de 20.3°C a 30.7°C, con sus zonas centrales marcando 25.1°C. Playa del Carmen tendrá registros similares, de 20°C a 30.7°C, y sus áreas principales alrededor de 25.9°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la Península hoy?

La probabilidad de lluvias es prácticamente nula en toda la Península de Yucatán para este viernes.

Las condiciones se mantendrán secas, con una humedad del 0% en las principales ciudades, lo que contribuirá a la sensación de calor y a un ambiente sin precipitaciones.

El viento en Mérida soplará a 13 km/h, mientras que en Cancún y Chetumal alcanzará los 15 km/h. En Tulum y Playa del Carmen, se esperan vientos más suaves de 11 km/h.

El cielo predominará despejado en Mérida y poco nuboso en las ciudades costeras de Quintana Roo, favoreciendo un ambiente soleado durante todo el día.

¿Cómo estará el clima en la Península este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 17 de abril: Máxima de 38°C, Mínima de 17°C, Despejado, viento de 14 km/h.

Sábado 18 de abril: Máxima de 37°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 39°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un aumento gradual en las temperaturas máximas, especialmente el domingo, cuando podrían alcanzar los 39°C.

Las mínimas se mantendrán estables en 17°C. Se espera una transición de cielos despejados a nublados hacia el final del periodo, pero sin probabilidad significativa de lluvias en la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante el calor intenso que dominará la región, es crucial tomar precauciones para proteger la salud. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 16:00 horas, es fundamental.

Usar ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra ayudará a mitigar los efectos del sol. También es aconsejable aplicar protector solar de alto factor. Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere planificarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es más baja para evitar el golpe de calor.