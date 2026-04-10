‘Exigía 500 mil pesos’: Así fue como el novio del secretario municipal de Ocampo planeó su asesinato

Esto sabemos de cómo el novio del secretario municipal de Ocampo planeó el secuestro y homicidio del funcionario.

¿Por dinero? La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó que el novio de Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, fue quien planeó su secuestro y homicidio.

Las autoridades estatales analizaron llamadas y conversaciones entre los implicados del crimen para conocer cómo se planeó el delito y cuál fue el rol de cada uno de los participantes.

La pareja sentimental del funcionario fue quien organizó el secuestro debido a que él tenía información sobre sus actividades y rutina.

El motivo por el que se realizó el crimen, reveló la fiscalía, fue por temas económicos, ya que el objetivo era obtener recursos a través del secuestro del funcionario.

Así fue el secuestro del secretario municipal de Ocampo, Michoacán

Pedro Valencia viajó el 1 de abril al municipio de Maravatío para realizar actividades personales y al siguiente día sus familiares recibieron llamadas para exigir un rescate de 500 mil pesos por la liberación del secretario municipal de Ocampo.

El rastreo de los números telefónicos mostró que la ubicación de los responsables estaba en Querétaro y también en el municipio de Ocampo.

Más tarde, los estudios periciales determinaron que Valencia fue asesinado entre el 1 y 2 de abril, el mismo día que ocurrió el plagio.

Lo anterior demuestra que las llamadas para exigir rescate ocurrían a pesar de que el funcionario ya estaba muerto. Pedro Valencia era parte del equipo de gobierno de la alcaldesa del Partido del Trabajo (PT), Lety Arriaga, de acuerdo con información de NMás.

¿Qué sabemos de los detenidos por el secuestro y homicidio de Pedro Valencia?

Las autoridades detuvieron a Axel ‘N’ y José Alonso ‘N’, en Querétaro, mientras que en el municipio de Ocampo fue aprehendido Francisco ‘N’, el novio del funcionario.

El secretario general del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia, fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia en un paraje conocido como La Silleta, municipio de Aporo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró la noche del domingo en una brecha de terracería, a un costado de una barranca cubierta de maleza, dentro de la comunidad.

El funcionario de Michoacán estaba maniatado y tirado en el lugar, con el rostro cubierto con una bolsa de plástico negra, además de presentar impactos de balas.

Autoridades de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación.

*Con información de Quadratín