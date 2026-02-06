Agente de la Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Edomex seguirá su proceso en libertad

Murió una persona que viajaba de copiloto en una motocicleta, cuando fue atropellado por un camión de la Guardia Nacional.

Un juez vinculó a proceso a Jesús ‘N’, agente de la Guardia Nacional, por su presunta responsabilidad en el atropellamiento de una persona motociclista, quien perdió la vida, en Ecatepec, Estado de México.

Según la información disponible, el agente de la Guardia Nacional circulaba en una camioneta oficial a unos 60 a 70 kilómetros por hora, cuando invadió el carril exclusivo del Mexibús y se pasó un semáforo rojo. Esto derivó en el impacto contra la motocicleta en la que viajaba el ciudadano César ‘N’ y una mujer, quien resultó herida de gravedad. El incidente ocurrió en la vía López Portillo, en Ecatepec.

En la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, el juez determinó que Jesús ‘N’ fuera vinculado a proceso, pero enfrentará el procedimiento en libertad bajo medidas cautelares.

Jesús ‘N’ se reservó su derecho a declarar en la audiencia y, en cambio, solicitó que su situación jurídica se resolviera el mismo día. El juzgador consideró que existían elementos suficientes para continuar el proceso.

El Ministerio Público le imputó al agente de la Guardia Nacional los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes.

Si bien el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada al considerar que existía riesgo de evasión por parte del acusado y por la gravedad del caso, la defensa del agente pidió que no se aplicara la medida.

En cambio, el juzgador impuso cinco medidas cautelares contra el agente Jesús ‘N’, las cuales son: una garantía económica por 600 mil pesos, la prohibición de acercarse a las víctimas u ofendidos, la restricción para conducir cualquier tipo de vehículo, la obligación de firmar periódicamente y la prohibición de salir del Estado de México.

Según se estableció, el imputado podría continuar su proceso en libertad bajo supervisión judicial una vez cubierta la garantía económica establecida en la audiencia.

La posibilidad de que Jesús ‘N’ enfrente el proceso en libertad generó indignación entre familiares, vecinos y amigos de las víctimas, quienes acudieron a las inmediaciones del juzgado para exigir justicia.

“Después de perder a nuestro hijo, no es justo que él pueda irse a su casa como si nada hubiera pasado”, expresó uno de los familiares en la audiencia.

Asimismo, el juez dictó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.