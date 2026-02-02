Liberan Autopista del Sol tras horas de negociación con manifestantes

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la liberación de la Autopista del Sol se alcanzó mediante la intermediación institucional y la voluntad de las partes. [Fotografía. @SGG_Gro, red social X]

Luego de más de seis horas de bloqueo a la Autopista del Sol y a la Carretera Federal México-Acapulco, los comisarios de por lo menos 40 comunidades de Juan R. Escudero liberaron esas vías de comunicación, tras el compromiso del gobierno del estado de instalar una mesa permanente de diálogo con las comunidades involucradas y, posteriormente, buscar un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios de su gabinete.

La principal demanda de habitantes, comerciantes, transportistas y comisarios de varias comunidades de ese municipio, con cabecera en Tierra Colorada, fue el retiro de los policías comunitarios integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC-PF.

Por ello, con la intervención del gobierno del estado, a través del subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, se acordó la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación federal, para después buscar el enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el funcionario estatal mencionó que se dialogó con los dirigentes de las tres organizaciones de policías comunitarios para que se retiren de las localidades de Juan R. Escudero, a donde empezaron a llegar desde la semana pasada bajo el argumento de apoyar con acciones de seguridad, pese a que se encuentran fuera de sus zonas de influencia.

Entre los acuerdos, los comisarios que se manifestaron enfatizaron que el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC-PF quedaban fuera de los compromisos de instalar mesas de diálogo para atender demandas de cualquier tipo, al tratarse de organizaciones que legalmente no están reconocidas para ejercer funciones de seguridad pública y menos fuera de sus áreas de influencia, “ya que dichas atribuciones corresponden exclusivamente a las autoridades constitucionalmente establecidas conforme a la legislación vigente”.

Fueron cuatro encuentros con los líderes de las comunidades para intentar liberar la Autopista y la carretera federal, con la misma propuesta, la cual finalmente fue aceptada por los inconformes.

“Dialogamos con ellos y se consiguió un acuerdo que permitió liberar las vías federales de comunicación. El gobierno del estado se caracteriza por resolver a través del diálogo. Desde el primer minuto ofrecimos hablar, acordar y construir soluciones, y hoy ese esfuerzo dio resultados”, expresó.

En estas acciones participaron:

El coordinador de comisarios y comisarias, Daniel Rosas Martínez .

. El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León .

. El coronel de Infantería, Luis Lorenzo Grande Aguirre .

. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna .

. El delegado del Gobierno Federal, Juan Carlos Barrios Curti .

. El director general de Transportes y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval.

Como parte de los acuerdos, este martes continuará la mesa de trabajo con autoridades federales, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social en un restaurante de Tierra Colorada.

Bloque de la Autopista Sol afecta a vacacionistas

Debido a ese bloqueo, cientos de automovilistas quedaron varados en el acceso principal de la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, a la salida de Acapulco.

Los conductores señalaron su molestia, ya que debían llegar a sus lugares de origen con anticipación, antes de que iniciara el regreso del resto de los visitantes, y permanecieron entre 4 y 6 horas y media detenidos.

Lo mismo ocurrió con automovilistas y autobuses de pasajeros que pretendían circular en sentido contrario, debido a que el bloqueo obligó a cortar la circulación desde la caseta de Palo Blanco para evitar alguna confrontación o accidente.

Las filas de vehículos en ambos puntos alcanzaron alrededor de 4 kilómetros de longitud.