Coahuila, en alerta por ola de despidos: Prevén recorte de 9 mil empleos en sector automotriz y hotelero

Antes de que concluya el primer trimestre del año, Coahuila registrará una oleada de despidos masivos en la industria automotriz que dejarán una estela de hasta 9 mil trabajadores sin empleo, incluidos los sectores hotelero, comercio y servicios donde “va a sobrar gente”.

Así lo aseguró Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de una de las dos asociaciones de Hoteles y Moteles en Coahuila, quien reveló un nuevo golpe a los trabajadores del sector automotriz de la región Sureste de Coahuila, sede del clúster automotriz más importante del país.

“Me les voy a adelantar, la empresa Stellantis, va a despedir a mil 200 gentes, ahora en febrero -marzo los van a sacar, ya no aguanta la planta, no se está vendiendo”, aseguró el empresario hotelero. “Vamos a traer alrededor de 8 mil- 9 mil gentes sin empleo en la región Sureste de Coahuila”.

El empresario hotelero reconoció que la crisis de desempleo derivada del “efecto Trump”, la incertidumbre arancelaria y la eliminación en Estados Unidos del subsidio a los autos eléctricos, “pesa” a Coahuila, porque se extiende a otros rubros económicos.

“Hay algunos trabajadores que se van a acomodar en la construcción del tren y otros proyectos que se van a dar, pero sí, 8 mil gentes nos está pesando, va a sobrar gente en el área de comercio, hoteles y restaurantes”

En el sector hotelero, los despidos masivos de la industria automotriz se reflejan en el descenso de la demanda de hospedaje que genera el turismo industrial y de negocios. El liderazgo de los hoteleros estima que la caída en la ocupación de habitaciones orillará a este sector a despedir hasta 300 empleados.

¿Qué sabemos de la ola de despidos en Coahuila?

Luego del incierto panorama laboral que dejó el despido de alrededor de 2 mil 500 trabajadores de la industria automotriz, principalmente de General Motors de México, y empresas proveedoras de la armadora estadounidense, maquiladoras de la región norte de Coahuila anunciaron despidos y paros técnicos.

Fujikura Automotive de Piedras Negras manufactura arneses automotrices envió a al menos 200 trabajadores a un paro técnico de duración indefinida. Los trabajadores percibirán el 50 por ciento de su salario, hasta la normalización de las actividades.

En septiembre pasado, la empresa despidió a 800 trabajadores de su planta en Piedras Negras, y trasladó parte de su producción a la región Carbonífera del estado. Algunos trabajadores libraron en ese momento el despido al aceptar reacomodarse en la planta ubicada en el municipio de Múzquiz.

A este anuncio, se sumó el de la empresa Utility Trailers de México, que manufactura de cajas de camión refrigeradas y cajas secas, despidió a 190 trabajadores de la planta Piedras Negras, según confirmó la Secretaría del Trabajo estatal. Este despido ocurre tras el cierre de líneas de producción que se registraron desde el año pasado.