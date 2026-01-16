¿Qué es ‘chiriwillo’? Esa palabra podría mandar a la cárcel a quien la diga en Coahuila

No más insultos para los ‘chilangos’ y personas del sur del país en Coahuila, ya que Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación anunció la apertura a denuncias contra quienes utilicen el término ‘chiriwillo’ o ‘chirigüillo’ para discriminar.

“Es una palabra negativa, que tiende a estigmatizar a cierto grupo de personas. Como saben, esta palabra se ha usado o se está usando para quienes tienen un nivel económico diferente, humilde, y que no habla de la descripción de las personas, sino que tiene un contenido, de caracter negativo”, argumentó Yeverino Mayola ante medios de comunicación.

La funcionaria de Coahuila agregó que el uso de la palabra ‘chiriwillo’ es ofensiva, y llamó a la ciudadanía a evitar el uso de esos términos, así como denunciar en caso de ser agredidos.

Finalmente, explicó que darán asesoría gratuita a quienes lo requieran, sobre cómo proceder en caso de ser discriminadas con ese término.

¿Qué significa la palabra ‘chiriwillo’?

El término ‘chiriwillo’, o ‘chirigüillo’, es común al norte del país, especialmente en estados como Nuevo León, Baja California y Coahuila, mismo que se utiliza de forma despectiva en distintos casos.

Portales como el de la organización Diccionario Abierto y Colaborativo, explican que ‘chiriwillo’ se les dice a las personas que vienen de entidades como la Ciudad de México y el sur del país, y se usa de forma peyorativa en su contra.

Normalmente se emplea contra personas que llegan a trabajar a estos estados, en sectores obreros principalmente.

Medios locales como El Coahuilense explican que, además, el término ‘chiriwillo’ se refiere como ofensa a personas por su color de piel, educación, aspecto físico y vestimenta.

En foros de Reddit, algunos usuarios explican que el término es peyorativo contra personal de manufactura, y contra personas que mezclan el estilo de su lugar de origen con el norteño; sin embargo, sobre el término no hay una definición clara.

¿Habrá cárcel para quienes usen el término ‘chiriwillo’?

Por ahora no existe una resolución oficial con la que el término ‘chiriwillo’ sea considerado como discriminatorio, además de que no existen denuncias a la fecha.

Sin embargo, la apertura de las autoridades para denunciar en caso de sentirse ofendidas por el uso del término ‘chiriwillo’ en su contra abre la posibilidad de que se proceda como un acto de discriminación.

Según el artículo 239 del Código Penal de Coahuila, la discriminación es considerada como odio, exclusión o vejación, y las penas pueden ir de 3 meses a un año de prisión, así como de medio año a un año de trabajo comunitario o de libertad supervisada, así como 300 a 500 días de multa.